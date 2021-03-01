Весна отменяется: астролог рассказал о погоде в марте

Астролог призвал не ждать весеннего тепла раньше апреля / УНИАН

На раннюю весну в 2021 году рассчитывать не стоит. Более того, весенняя погода порадует Украину весьма недолго, да и то не в марте. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, зима внезапно перейдет в лето, а весны как таковой не будет.

"Если нас и побалует весенняя погода, то не раньше второй половины апреля. При этом март обещает быть абсолютно зимним месяцем", – отметил Влад Росс.

Однако, как поспешил заверить астролог, суровых морозов в марте уже не будет.

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"Температура будет колебаться на уровне нуля. Ночью будут заморозки до -5, а днем воздух будет прогреваться до +5", – уточнил Росс.

Кроме того, по прогнозу астролога, март будет богат на осадки.

"После непродолжительного периода относительного тепла Украину вновь засыплет снегом, когда во второй половине марта Меркурий перейдет в знак Рыб. Такое положение Меркурия всегда сулит обильные осадки. Так что первый месяц календарной весны будет дождливым, слякотным и периодически со снегом", – рассказал Влад Росс.

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Так что астролог призывает готовиться к мрачному первому месяцу весны, поскольку "почти каждый день будут нависать серые тучи, а солнечные дни будут всего пару-тройку раз за месяц".

"На раннюю весну с теплом и свежестью в этом году точно рассчитывать не приходится. Если во второй половине апреля тепло придет в основном на юг нашей страны, в частности, в Одесскую область и черноморское побережье. Зато в мае начнется настоящее лето", – отметил Росс.

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