Восемь лет неудач заканчиваются: что принесет Скорпионам апрель 2026

Анна Ярославская
30 марта 2026, 15:31
Анжела Перл пообещала Скорпионам новый этап жизни - их ждут неожиданные деньги и новая работа.
Гороскоп на апрель 2026 для Скорпионов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

  • Когда ждать новую работу и хорошие новости
  • Как полнолуние 2 апреля повлияет на внутреннее состояние Скорпионов
  • Какие перемены произойдут в личной жизни

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2026 для Скорпионов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, самое важное событие месяца - Уран меняет знак.

"Почти восемь лет Уран был в вашем секторе отношений. И почти восемь лет у вас, Скорпионы, могли не складываться отношения. Многие развелись и расстались с кем-то, или никак не везло найти того человека. А может быть, кто-то вышел замуж или женился на иностранце, на иностранке, потому что Уран — это всё иностранное. Другие люди могли вас привлекать, но по Урану редко складываются отношения, ведь Уран — это непредсказуемость, хаотичность. Если вы никого не могли встретить в течение последних восьми лет, то всё — выдохните! Уран уходит навсегда из вашего сектора отношений. В следующий раз он придёт сюда только через 84 года", - объяснила специалист.

В конце апреля Уран входит ввосьмой дом гороскопа — а это финансы. И, может быть, как раз на вхождение Урана придётся, допустим, раздел имущества, если вы разводитесь. Или вы будете продавать общий бизнес или общий дом.

"Уран — это планета свободы: "делаю, как я хочу, по-моему". И у вас есть такая тема — освобождение. Это может быть освобождение от финансовых кредитов, от каких-то финансовых обязательств, от долгов. Могут неожиданно деньги прийти. Может, у вас какой-то стартап, и инвестор инвестирует в вас, особенно если это связано с новыми технологиями. Уран — это всё новое, новые технологии, или всё, что связано с космосом, с авиацией, со связью. Уран — это связь, интернет и астрология. Уран — символ астрологии, так что вы этим ещё сможете зарабатывать", - объяснила Перл.

У Скорпионов могут неожиданно начаться близкие отношения с кем-то. Если вы хотите завести ребенка, то стоит попробовать новые формы и способы зачатия.

2 апреля — полнолуние в 12-м доме гороскопа. Это сектор завершения и дом тайн. Может открыться какая-то тайна. С 1 по 5 апреля вы поймёте что-то о себе. Вы поедете в санаторий, будете сдавать анализы, пойдёте к психологу, психотерапевту. Может, вы будете проводить какую-то психологическую практику, состоится поездка в место силы. Некоторые Скорпионы будут участвовать в благотворительном проекте.

10 апреля Марс — планета Скорпионов — входит в шестой дом гороскопа. Шестой дом — это работа, быт, режим.

"Какого режима вы придерживаетесь? Какой у вас распорядок дня? Когда вы едете на работу, когда возвращаетесь? Что вы едите? Образ жизни, где вы работаете — это всё шестой дом. И этот шестой дом станет главным, основным в апреле для вас, потому что там будет много перемен", - сказала Перл.

16 апреля Меркурий принесет новости, информацию, контакты, разговоры. Может, вы возьмёте помощницу, ассистентку, няню для ребёнка.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

17 апреля — новолуние. У вас может появиться новая работа, новая возможность, предложение нового бизнеса, новая идея.

25 апреля Венера принесет Скорпионам встречу с приятными людьми и приятные новости.

"Сатурн и Нептун находятся в шестом доме гороскопа. Нептун может растворить, размыть вашу работу, и вы можете поменять работу. Или вы можете уйти с какой-то работы и начать работать на себя. Потому что Сатурн — это строительство нового бизнеса, построение чего-то нового. Может, вас переведут в другой коллектив, в другой офис. Поменяется начальство, руководство на вашей работе", - добавила астролог.

Детальный гороскоп для Скорпионов на апрель 2026 смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

