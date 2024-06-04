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"Война может быть заморожена": астролог назвал ключевую дату для Украины в июне

Сергей Кущ
4 июня 2024, 08:54
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После этого энергетика войны Украины и России начнет ослабевать.
Астролог, астрологический прогноз, Влад Росс
Астролог, астрологический прогноз, Влад Росс / ua.depositphotos.com, Главред

Астрологический прогноз на июнь 2024 года не обещает хороших новостей. 15-22 июня – могут происходить самые ужасные события в военных действиях. Первая половина июня пройдет под влиянием знака Близнецы.

Астролог Влад Росс в комментарии Главреду рассказал, что с 25 июня по 3 июля будет наблюдаться торможение в делах и серьезные кризисы. Зато появится возможность что-то исправить или перестроить, а также закончить незавершённые дела.

9 июня Марс покинет свой знак – Овна, символ войны. После этого энергетика войны Украины и России начнет ослабевать.

"Марс перейдет в знак своей слабости – Телец. Как раз 15-26 июня будут мирные переговоры в Швейцарии под знаком Тельца, а это символ Украины. Это означает, что в ближайшие полтора месяца война может быть заморожена," - отмечает Росс.

По его словам, в это время появится возможность укрепиться на своих позициях и хорошо поработать над начатым, особенно это касается бизнесменов.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

"Поэтому важно успеть в первой декаде июня открыть новую фирму, а дальше развивать финансовую стратегию в ближайшее время, не на долгий период. Марс в Тельце слаб, но ему хватит энергии, чтобы продолжать начатые дела. 9-12 июня будет напряжённое соединение Марса с Плутоном. Это самая катастрофическая точка, когда может произойти что-то непоправимое", - советует астролог.

Важно, чтобы в эти дни ПВО Украины работало как часы, особенно это касается Одессы, Харькова, Киева, Днепра и Запорожья. В остальное время месяца Марс будет создавать гармоничные аспекты, поддерживая хорошую атмосферу для бизнесменов и деловой активности.

"Весь июнь – это хороший период для сельскохозяйственной и пищевой индустрии, денежной сферы. Также время благоприятно для сферы недвижимости и любых операций с ней. Если весной недвижимость практически не продавалась, то сейчас, после вхождения Марса в знак Рака, во второй половине июня любые проекты и сделки с землей и недвижимостью будут успешны", - подытожил астролог.

Смотрите видео гороскопа Влада Росса на июнь:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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война в Украине гороскоп Влад Росс
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