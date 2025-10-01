Укр
Читать на украинском
Время изобилия: четыре знака зодиака получат послание от Вселенной 1 октября

Мария Николишин
1 октября 2025, 04:30
133
Астрологи считают, что энергия среды освободит пространство для реального финансового потока.
Время изобилия: четыре знака зодиака получат послание от Вселенной 1 октября
Каким знакам зодиака повезет в финансах / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кого ждет счастливый финансовый эффект домино 1 октября
  • Кому откроется новый путь

По мнению астрологов, уже в среду, 1 октября, четырех китайских знаков зодиака ждет удача, финансовое благополучие и важный сигнал от Вселенной.

YourTango рассказывает, что среда - День разрушения под знаком Водяного Кролика. Он несет мощное послание для каждого знака зодиака. В частности, в китайской астрологии такие дни говорят о том, что самый быстрый путь к богатству - это избавиться от того, что незаметно его истощает. Энергия среды освобождает пространство для реального финансового потока и изобилия, передает Главред.

видео дня

Каких китайских знаков зодиака ждет изобилие 1 октября

Кролик

Если вы терпели изнурительные расходы, подработку или даже обязательства, основанные на чувствах вины, энергия среды хочет, чтобы вы покончили с этим. Облегчение будет почти мгновенное, и в этом пробеле может появиться неожиданная выплата или предложение. Вы также можете получить подтверждение от кого-то, кто наконец ценит вашу работу достаточно, чтобы справедливо платить. Если вы занижали зарплату или ждали повышения, сделайте одно небольшое, но решительное действие.

Змея

В этот день вы можете наконец увидеть открытый путь. Возможность инвестировать в себя или принять лучшую оплату может появиться, как только вы перестанете цепляться за старую роль или устаревший ценовой рейтинг. Вам стоит сказать "нет" работе, которая истощает. Вы также можете получить неожиданное возмещение, подарок или услугу, показывающую, как Вселенная заполняет пространство, которое вы только что очистили.

Лошадь

1 октября удивит вас удивительными результатами. Вы можете избавиться от утечки денег, которую игнорировали, и почувствовать, как богатство возвращается к вам. Также существует сильная удача с неожиданными бонусами или тем, что кто-то возвращает долг. День Разрушения устраняет финансовые проблемы и приглашает возможности. Одно сообщение или заявка могут спровоцировать тот счастливый финансовый эффект домино, на который вы надеялись.

Обезьяна

Вы переживаете год изменений в своем заработке, и среда даст вам прорыв. Вы можете осознать, что небольшая, но постоянная утечка денег, сдерживает большие выигрыши. Как только вы начнете действовать, могут появиться предложения работы, подработки или ценные контакты.

Время изобилия: четыре знака зодиака получат послание от Вселенной 1 октября
Кто вы по китайскому гороскопу / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Китайский гороскоп гороскоп кролик гороскоп змея гороскоп лошадь гороскоп обезьяна
