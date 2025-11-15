Врожденный дар: ТОП-4 даты, которым приписывают экстрасенсорные способности

Некоторые люди имеют сильную энергетику и внутреннюю уверенность и способны рассеивать негатив и вдохновлять других.

Экстрасенсорные способности часто трактуют как способность замечать тонкие сигналы, которые не фиксируют обычные органы чувств. Нумерологи, астрологи и практики духовного развития утверждают, что отдельные даты рождения могут указывать на повышенную чувствительность к энергиям. Издание Parade отмечает, что речь идет именно о числе дня рождения, которое, по мнению специалистов, определяет глубинные интуитивные качества человека.

Четыре числа рождения, которым приписывают "сверхчувства":

4 число: те, кто чувствуют будущее. Людям, рожденным 4-го числа, приписывают сочетание трезвого мышления и инстинктивного "знания". Влияние Урана, как считают духовные практики, якобы помогает им улавливать будущие тенденции и работать с подсознательными потоками информации. Такие люди часто разрушают шаблоны и могут быть двигателями новых идей.

Людям, рожденным 4-го числа, приписывают сочетание трезвого мышления и инстинктивного "знания". Влияние Урана, как считают духовные практики, якобы помогает им улавливать будущие тенденции и работать с подсознательными потоками информации. Такие люди часто разрушают шаблоны и могут быть двигателями новых идей. 16 число: эмпаты с глубокой чувствительностью. Рожденных 16-го связывают с силой Нептуна - символом мечтательности и интуиции. Им приписывают способность тонко улавливать эмоции других и реагировать на них еще до того, как они были озвучены. Их энергетика обычно воспринимается окружающими как мягкая и уравновешивающая.

11 число: те, кто несут спокойствие. Люди, появившиеся на свет 11-го числа, по словам духовных экспертов, обладают мощной эмоциональной рецептивностью. Луна якобы усиливает их связь с коллективным бессознательным. Такие личности способны гармонизировать пространство и помогать другим эмоционально, однако им рекомендуют внимательно следить, чтобы не перенимать чужие переживания.

Какое значения чисел в нумерологии / Главред - инфографика

28 число: харизматичные интуитивные лидеры. Тех, кто родился 28-го, специалисты описывают как людей с сильной внутренней энергией. Влияние Солнца якобы дарит им уверенность и способность рассеивать негатив. Их интуитивные догадки часто выглядят пророческими, хотя сами они обычно воспринимают это просто как хорошо развитую интуицию.

Также нумерологи рассказали, какие даты рождения приносят финансовый успех.

