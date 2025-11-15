Укр
Врожденный дар: ТОП-4 даты, которым приписывают экстрасенсорные способности

Даяна Швец
15 ноября 2025, 16:27
Некоторые люди имеют сильную энергетику и внутреннюю уверенность и способны рассеивать негатив и вдохновлять других.
Кто обладает экстраспособностями / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Экстрасенсорные способности часто трактуют как способность замечать тонкие сигналы, которые не фиксируют обычные органы чувств. Нумерологи, астрологи и практики духовного развития утверждают, что отдельные даты рождения могут указывать на повышенную чувствительность к энергиям. Издание Parade отмечает, что речь идет именно о числе дня рождения, которое, по мнению специалистов, определяет глубинные интуитивные качества человека.

Четыре числа рождения, которым приписывают "сверхчувства":

  • 4 число: те, кто чувствуют будущее. Людям, рожденным 4-го числа, приписывают сочетание трезвого мышления и инстинктивного "знания". Влияние Урана, как считают духовные практики, якобы помогает им улавливать будущие тенденции и работать с подсознательными потоками информации. Такие люди часто разрушают шаблоны и могут быть двигателями новых идей.
  • 16 число: эмпаты с глубокой чувствительностью. Рожденных 16-го связывают с силой Нептуна - символом мечтательности и интуиции. Им приписывают способность тонко улавливать эмоции других и реагировать на них еще до того, как они были озвучены. Их энергетика обычно воспринимается окружающими как мягкая и уравновешивающая.
  • 11 число: те, кто несут спокойствие. Люди, появившиеся на свет 11-го числа, по словам духовных экспертов, обладают мощной эмоциональной рецептивностью. Луна якобы усиливает их связь с коллективным бессознательным. Такие личности способны гармонизировать пространство и помогать другим эмоционально, однако им рекомендуют внимательно следить, чтобы не перенимать чужие переживания.
Какое значения чисел в нумерологии
Какое значения чисел в нумерологии / Главред - инфографика
  • 28 число: харизматичные интуитивные лидеры. Тех, кто родился 28-го, специалисты описывают как людей с сильной внутренней энергией. Влияние Солнца якобы дарит им уверенность и способность рассеивать негатив. Их интуитивные догадки часто выглядят пророческими, хотя сами они обычно воспринимают это просто как хорошо развитую интуицию.

Также нумерологи рассказали, какие даты рождения приносят финансовый успех.

Больше астрологических новостей:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

