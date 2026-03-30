Всё изменится после одной даты в апреле: гороскоп для Весов на месяц

Анна Ярославская
30 марта 2026, 13:00
Астролог раскрыла, каким будет второй месяц весны для Весов - им предстоит важный выбор.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп на апрель 2026 для Весов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

  • Почему тема отношений станет ключевой для Весов в апреле
  • Что сулит новолуние 17 апреля
  • Как изменится жизнь после 27 апреля, когда Уран принесет свободу

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2026 для Весов.

Месяц начнется с полнолуния 2 апреля в первом доме гороскопа Весов.

"Первый дом — это дом себя. Это "я": кто я на самом деле? Как я появляюсь, чего я хочу? Какое у меня отношение к себе? Я сама себе враг или друг? Тема отношений также может проявиться в это полнолуние", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Сильнее других это полнолуние почувствуют те, у кого аспект в 12-м градусе Весов, а также те, у кого день рождения 6 октября (или 3 по 9 октября).

Может, будут затронуты вопросы работы и карьеры. Возможно, вам придет какой-то ответ, связанный с отношениями (личными или рабочими), прояснится ситуация. Может, завершится какой-то цикл: что-то завершается и новое начнется.

10 апреля Марс (планета действий, активности, желаний, смелости) входит в седьмой дом отношений до 19 мая. В целом, тема отношений будет самой главной в апреле.

16 апреля Меркурий также входит в седьмой дом. Возможно, вы будете торговаться с кем-то, будете заключать сделки, подписывать бумаги, контракты, договоры.

17 апреля — новолуние. У вас начнутся новые отношения, состоится новое знакомство, появятся новые клиенты. Может быть, вы подпишете договор на аренду дома или квартиры. Получите новости, касающиеся вашего мужа или жены. Не исключено предложение руки и сердца, венчание, брак.

С 21 апреля для вас как будто откроется возможность пользоваться ресурсами других людей. Может быть, вы будете работать с психологом, психотерапевтом.

25 апреля Венера входит в девятый дом гороскопа - это другие страны, люди других национальностей, заграница, расширение кругозора. Возможно, вы поедете куда-то путешествовать либо придет хорошая новость относительно загранпаспорта, визы, поездки. Кто-то может подарить вам поездку. Могут начаться отношения с иностранцами (дистанционно или с человеком с другой стороны).

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

27 апреля Уран входит в девятый дом гороскопа на семь лет.

"Уран выходит из из сектора финансов. И если у вас финансы были хаотичные, нестабильные, что-то не получалось — этот период заканчивается. Он шел почти восемь лет. Также могут закончиться отношения, которые были такими: то вместе, то врозь, или отношения, завязанные только на близости, или бизнес-отношения, общий бизнес", - рассказала астролог.

Уран — планета свободы. Вы почувствуете рост, освобождение.

"Может, вы поменяется менталитет, разрушатся убеждения, потому что вы начнете сравнивать с другими странами. Либо вы пойдете учиться на какую-то нереальную специальность, начнете водить вертолет или готовиться к полету в космосу, пойдете в науку, сделаете открытия. Что-то масштабное будет в вашей жизни, начиная с 27 апреля", - предположила Анжела Перл.

По ее словам, Сатурн и Нептун также находятся в седьмом доме гороскопа Весов. Сатурн говорит: стройте свои отношения, имейте план и систему ценностей. Сатурн будет будет влиять на представителей знака зодиака Весы, у которых день рождения с 29 сентября по 3 октября.

"Нептун может давать розовые очки, размывать и растворять отношения, которые вам уже не подходят. А может дать новую влюбленность, безусловную, настоящую любовь", - добавила специалист.

Детальный гороскоп для Весов на апрель 2026 смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

