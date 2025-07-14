Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Все потаенные стороны раскрыты: названы отрицательные черты каждого знака зодиака

Ангелина Подвысоцкая
14 июля 2025, 05:04
36
Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, почему сложно общаться с представителями разных знаков зодиака.
гороскоп, отношения
Отрицательные стороны знаков зодиака / Коллаж: Главред, фото: pexels, pixabay

У каждого человека уникальный характер со своими положительными и отрицательными сторонами. Однако далеко не все верят в то, что на это может влиять знак зодиака, под которым родился человек. Известный украинский мольфар Максим Гордеев назвал негативные стороны каждого знака зодиака.

Овен

Мольфар считает Овнов агрессивными. Они всегда правы и идут напролом. Овны не обращают внимание, если разозлятся. В таком случае они разносят все вокруг.

Телец

Они очень упрямы и считают себя всегда правыми. Тельцы не обращают внимания на чужое мнение, даже на аргументы. Они всегда держатся за свое.

видео дня

Близнецы

Это настоящие манипуляторы. Близнецы подстраиваются под ситуацию и могут менять мнение каждую минуту. Они часто могут говорить сначала одно, а потом делать совсем другое.

Рак

Рак - настоящий эмоциональный шантажист. Виг может изображать из себя жертву, постоянно давит на жалость и требует заботы. Но при этом Раки не дают ничего в ответ.

Лев

Представители этого знака зодиака самовлюбленные нарциссы. Они буквально хотят, чтобы им поклонялись, считая себя центром Вселенной. Львы обижаются, если кто-то считает иначе.

Максим Гордеев
Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Дева

Гордеев называет Дев безжалостными критиками. Они буквально могут замучить своими замечаниями. Представители этого знака зодиака могут найти в вас все недостатки и заставить чувствовать себя никчемным.

Весы

Их считают лукавыми предателями. Весы могут очаровать, но подружатся даже с вашими врагами. Они боятся конфликтов и избегают ответственности.

Скорпион

Эти знаки зодиака никогда не забывают обиды. Они могут помнить об этом годами и поместиться лишь впоследствии, когда им будет это нужно.

Стрелец

Они никогда не переживают за чувства других. Если они хотят сказать вам правду, то будут делать это без всяких "фильтров", не думая, что вас что-то может ранить.

Знаки зодиака
Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Козерог

Представители этого знака зодиака настоящие карьеристы. Они хорошо сдерживают собственные эмоции. Мольфар утверждает, что они могут даже использовать людей в собственных целях и выбирают выгоду, а не чувства.

Водолей

Они отстранены и могут быть бесчувственными. Водолеи не привязываются к другим и легко вычеркивают их из жизни. Они ведут себя так, будто окружающие для них никто.

Смотрите видео о негативных сторонах знаков зодиака:

Рыбы

Рыбы ведут себя как токсичные жертвы. Они мастерски играют на чувстве вины, создавая настоящий хаос. После этого они делают вид, будто они к этому непричастны.

Вас также заинтересует:

Кто такой Макс Гордеев?

Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп мольфар Максим Гордеев
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину атаковала 7-балльный шторм: как долго будет "трусить" магнитная буря

Украину атаковала 7-балльный шторм: как долго будет "трусить" магнитная буря

05:59Синоптик
Обострение на фронте: в Генштабе рассказали о новых деталях

Обострение на фронте: в Генштабе рассказали о новых деталях

01:44Фронт
Украине нужно готовится к новому сценарию войны – The Guardian

Украине нужно готовится к новому сценарию войны – The Guardian

22:49Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 июля: Львам - сюрприз, Девам - терпение

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 июля: Львам - сюрприз, Девам - терпение

Адская жара отступит и вернутся дожди: названа дата похолодания до +18

Адская жара отступит и вернутся дожди: названа дата похолодания до +18

"Не хочу вас пугать": синоптик предупредила о резком температурном ударе

"Не хочу вас пугать": синоптик предупредила о резком температурном ударе

Карта Deep State онлайн за 13 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июля: Тельцам - терпение, Рыбам - перемены

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июля: Тельцам - терпение, Рыбам - перемены

Последние новости

05:59

Украину атаковала 7-балльный шторм: как долго будет "трусить" магнитная буря

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 6 секунд найти цифры 993

05:04

Все потаенные стороны раскрыты: названы отрицательные черты каждого знака зодиакаВидео

04:30

Красивая, но очень опасная: рыбак в Украине поймал редкий "трофей"

03:25

К четырем знакам зодиака деньги "польются" рекой: кто они

Зеленский выбил помощь Украине от Трампа, но санкции будут лишь при одном условии – ЗолотаревЗеленский выбил помощь Украине от Трампа, но санкции будут лишь при одном условии – Золотарев
03:02

Почему Украина не наносит удары по Москве - названы три самых слабых места РоссииВидео

01:44

Обострение на фронте: в Генштабе рассказали о новых деталях

01:30

Страшный конец: судмедэксперт сообщил детали смерти звезды "Зачарованных"

00:55

Сняла парик: 58-летняя Николь Кидман показала себя во всей красе

Реклама
00:54

Макрон резко увеличивает военные расходы: СМИ раскрыли причину такого решения

00:18

"Пусть знают": дочь Виктора Ющенко раскрыла тайную своей личной жизни

00:02

Почему опытные водители получают штрафы: полиция объяснила распространенную ошибку

13 июля, воскресенье
23:01

Готовятся изменения в соцвыплатах: Зеленский рассказал, кого и как поддержат

22:49

Украине нужно готовится к новому сценарию войны – The Guardian

22:36

На следующей неделе может появиться новый состав Кабмина: кто уйдет в отставку

22:03

От древних традиций до современных рецептов: что скрывает история украинского хлеба

21:41

Чем дольше война, тем меньше демократиимнение

21:22

Вынесли все вещи: известных украинских артистов ограбили во время гастрольного тураВидео

20:55

Жена морпеха Дианова раскрыла, где пара проводит медовый месяц

20:47

Путин зря играл с Трампом: Грэм сделал громкое заявление о помощи Украине

Реклама
20:47

Украинский "дрон-стоп": СМИ раскрыли, что скрывается за новым оружием против БПЛА

20:41

Украина готовит дальнобойные удары по РФ: что планируют ВСУ

20:18

Войска РФ усилили атаки на важном направлении: ВСУ предупредили о планах врага

19:58

Как за год сделать рыхлый и питательный компост: огородница показала простой способ

19:11

Адская жара отступит и вернутся дожди: названа дата похолодания до +18

18:44

Почему США и ЕС боятся поражения РФ в войне: военный назвал неожиданные последствия

18:29

Профессиональный игнор по методу Брижит: первая леди Франции не заметила Макрона

18:22

"Новое наступление Путина в конце лета": у Зеленского раскрыли детали

18:14

РФ атакует Украину новыми беспилотниками: что известно о новых дронах и как они выглядятФото

18:11

Почему КГБ в СССР популяризировало трезубец и флаг Украины - историк раскрыл секретВидео

17:31

7 запретов, которые ни в коем случае нельзя нарушать: строгие приметы 14 июля

17:29

Будут ли в Украине восстанавливать разрушенные города - все решит один нюансВидео

17:03

Четыре типа дронов замораживают линию фронта в Украине: СМИ раскрыли детали

15:57

Украина переходит на новую систему учета в ТЦК - кого затронет в первую очередьВидео

15:52

Россия готовится к "решающей битве": что задумал враг

15:27

Оккупанты вплотную подошли к Днепропетровской области: в ВСУ сделали заявление

14:55

"Впервые в истории": Залужный анонсировал новую фазу войны, что теперь изменится

14:48

Финансовый гороскоп на неделю с 14 по 20 июля

14:26

"Не хочу вас пугать": синоптик предупредила о резком температурном ударе

14:12

Консервация не взорвется и не забродит: как за 10 секунд простерилизовать банки

Реклама
14:11

Ирина Билык призналась, о чем сожалеет больше всего: "А надо было бы"

14:10

"Трамп готовит сюрприз на понедельник": что означает "новый подход" России к миру

13:23

В Днепропетровской области прогремели взрывы: враг нанес удар по ТЦК

13:14

Почему нельзя говорить "How are you?": популярная ошибка может привести к проблемамВидео

13:01

Украинцы будут платить на один налог меньше: что отменят уже с 1 августа

12:44

Трамп готов ударить санкциями по России, но есть условие - Золотарев

12:30

Эффективность доказана: Украина использует новое оружие против "Шахедов"Видео

12:16

Не прогадает даже ребенок: 3 признака, указывающие на сладкий и вкусный арбуз

12:15

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 июля: Львам - сюрприз, Девам - терпение

12:10

Когда война закончится: астролог Вакулина назвала несколько ключевых датФото

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять