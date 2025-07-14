Все потаенные стороны раскрыты: названы отрицательные черты каждого знака зодиака

Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, почему сложно общаться с представителями разных знаков зодиака.

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Отрицательные стороны знаков зодиака / Коллаж: Главред, фото: pexels, pixabay

У каждого человека уникальный характер со своими положительными и отрицательными сторонами. Однако далеко не все верят в то, что на это может влиять знак зодиака, под которым родился человек. Известный украинский мольфар Максим Гордеев назвал негативные стороны каждого знака зодиака.

Овен

Мольфар считает Овнов агрессивными. Они всегда правы и идут напролом. Овны не обращают внимание, если разозлятся. В таком случае они разносят все вокруг.

Телец

Они очень упрямы и считают себя всегда правыми. Тельцы не обращают внимания на чужое мнение, даже на аргументы. Они всегда держатся за свое.

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Близнецы

Это настоящие манипуляторы. Близнецы подстраиваются под ситуацию и могут менять мнение каждую минуту. Они часто могут говорить сначала одно, а потом делать совсем другое.

Рак

Рак - настоящий эмоциональный шантажист. Виг может изображать из себя жертву, постоянно давит на жалость и требует заботы. Но при этом Раки не дают ничего в ответ.

Лев

Представители этого знака зодиака самовлюбленные нарциссы. Они буквально хотят, чтобы им поклонялись, считая себя центром Вселенной. Львы обижаются, если кто-то считает иначе.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Дева

Гордеев называет Дев безжалостными критиками. Они буквально могут замучить своими замечаниями. Представители этого знака зодиака могут найти в вас все недостатки и заставить чувствовать себя никчемным.

Весы

Их считают лукавыми предателями. Весы могут очаровать, но подружатся даже с вашими врагами. Они боятся конфликтов и избегают ответственности.

Скорпион

Эти знаки зодиака никогда не забывают обиды. Они могут помнить об этом годами и поместиться лишь впоследствии, когда им будет это нужно.

Стрелец

Они никогда не переживают за чувства других. Если они хотят сказать вам правду, то будут делать это без всяких "фильтров", не думая, что вас что-то может ранить.

Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Козерог

Представители этого знака зодиака настоящие карьеристы. Они хорошо сдерживают собственные эмоции. Мольфар утверждает, что они могут даже использовать людей в собственных целях и выбирают выгоду, а не чувства.

Водолей

Они отстранены и могут быть бесчувственными. Водолеи не привязываются к другим и легко вычеркивают их из жизни. Они ведут себя так, будто окружающие для них никто.

Смотрите видео о негативных сторонах знаков зодиака:

Рыбы

Рыбы ведут себя как токсичные жертвы. Они мастерски играют на чувстве вины, создавая настоящий хаос. После этого они делают вид, будто они к этому непричастны.

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