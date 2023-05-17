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Юпитер в Тельце 2023: трем знакам зодиака очень круто повезет

Анна Ярославская
17 мая 2023, 10:30 обновлено 17 мая, 10:30
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Юпитер улучшит жизнь всех 12 представителей зодиакального круга и сделает ее более приятной и комфортной.
Анжела Перл, гороскоп
Анжела Перла рассказала, что Юпитер в Тельце принесет всем знакам зодиака / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

17 мая Юпитер - планета изобилия и подарков - входит в знак Тельца на ближайший год, до конца мая 2024 года. Больше всего повезет земных знакам зодиака - Тельцам, Девам и Козерогам. У представителей этих трех знаков может исполниться желание.

Юпитер входит в знак Тельца каждые 12 лет, поэтому могут повториться события, которые происходили 12 или 24 года назад.

Астролог Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале, что Юпитер принесет каждому из 12 знакоа зодиака.

видео дня

Гороскоп Овен

Юпитер входит в сектор денег. Овны могут расширить бизнес на другие страны. В ближайший год увеличится прибыль.

Вы можете получить больше прибыли благодаря своим навыкам. Не исключено повышение в должности. Будет больше работы, но слишком сильно нагружать себя не стоит.

Гороскоп Телец

Юпитер на год входит в знак Тельца и принесет любовь, веру в будущее, оптимистичный взгляд на будущее. У вас поменяется круг общения. Юпитер также даст представителям знака новые возможности.

Тельцы могут заключить брак, узнать о беременности, переехать за границу.

Астролог советует закладывать фундамент на ближайшие 12 лет. Вы сможете положить начало новой счастливой жизни.

Гороскоп Близнецы

Близнецов ждет год подготовки к чему-то большому и важному.

В мае 2024-го перед Близнецами откроются новые возможности. Поэтому в течение ближайших месяцев стоит подготовиться к переменам.

Некоторые Близнецы решат заняться обучением и побыть в изолированном месте. Возможно у вас появится работа вахтовым методом или в другой стране.

Такж это год может быть временем для отдыха.

Гороскоп Рак

Юпитер войдет в 11-й дом гороскопа - это сектор будущего. Вы получите хорошие предложения по работе, бизнес расширится, зарплата вырастет.

У Раков появятся влиятельные друзья. Кроме того, Раки могут встретить свою вторую половинку и влюбиться. Родится ребенок. Некоторые Раки заключат третий брак.

Гороскоп Лев

Львам Юпитер принесет радость и удовольствие, любовь и смену статуса (например, отношения выйдут на новый уровень).

Ваше хобби может стать бизнесом и будет приносить доход. Расширятся возможности, изменится роль в обществе, повысится статус. Некоторые Львы переедут в более престижное место.

Юпитер также может принести Львам публичность, славу, награды. Это удачное время для рекламы.

Цели в жизни станут более масштабными и амбициозными.

Гороскоп Дева

Юпитер увеличит ваши квадратные метры, жизнь станет более комфортной. Ближайший год очень хорош для покупки или продажи квартиры и переезда в другой город или страну.

Также это удачное время для путешествий и поездок. Некоторые Девы пойдут учиться.

Гороскоп Весы

Финансы Весов будут увеличиваться, расширяться. Можно брать большой кредит, но стоит быть аккуратными, чтобы не взять более крупную сумму, чем требуется.

Общий бюджет Весов увеличится, муж/жена станет больше зарабатывать. К вам будут приходить чужие деньги от клиентов, родителей, инвесторов, госудраства.

Весам легко будет гасить долги и находить деньги для других целей.

Гороскоп Скорпион

Скорпионам Юпитер принесет хорошие события в любви и семье. Вы будете ощущать радость жизни. У Скорпионов будет больше друзей и общения, кругозор расширится.

Скорпионы заключат удачный контракт по работе. Одинокие представители знака найдут вторую половинку, заключат брак.

Враги станут друзьями или просто оставят вас в покое.

Гороскоп Стрелец

Юпитер - планета-управитель Стрельцов - входит в сектор работы и здоровья. Вы будет очень заняты в ближайший год. Будет много клиентов, заказов, прибыли. Возможны командировки, путешествия.

Появятся новые возможности в карьере и клиенты из других стран.

У Стрельцов появится проявить все свои способности и таланты.

Вы можете получить новую должность. Нагрузки и обязанностей будет больше, поэтому стоит поберечь здоровье.

Гороскоп Козерог

Любовь, роман, влюбленность - вот что ждет Козерогов в ближайший год.

Козероги проявят свои таланты. Хобби может стать бизнесом. Дети войдут в вашу жизнь.

Вы встретите единомышленников. Будут поездки за границу.

Также представители знака могут одержать победу в конкурсе или соревновании.

Гороскоп Водолей

У Водолеев улучшатся условия проживания. Юпитер сделает место, в котором вы живете, более комфортным. Водолеи купят квартиру, получат ее в подарок или по наследству. Возможен переезд в другую страну. У Водолеев появится ощущение безопасности и комфорта.

Членов семьи станет больше. Кто-то женится/выйдет замуж, родится ребенок.

Гороскоп Рыбы

Рыбы будут интересоваться чем-то новым. Будет больше общения, клиентов, новых знакомых или единомышленников.

Вы можете купить технику или получить ее в подарок. Состоится знакомство ч с человеком, который окажет помощь.

Детальный прогноз Анжелы Перл о влиянии Юпитера смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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