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"Ждем хорошие новости для Украины": когда будет завершение войны и возвращение территорий

Мария Тупик
28 июля 2024, 17:49
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Какие 8 городов Украины в опасности и чего ждать от России, рассказала Главреду астролог Ангелина Вакулина.
Астролог Ангелина Вакулина дала прогноз для Украины и мира
Астролог Ангелина Вакулина дала прогноз для Украины и мира / Фото Главред

Завершение войны в Украине будет не так скоро, но возвращение некоторых территорий ждем в ближайшее время. Как рассказала астролог Ангелина Вакулина, Украину ждет ряд хороших новостей.

"Ждем хороших новостей. Это будет обмен пленными. Также будет возвращение домой небольших оккупированных территорий", - прогнозирует астролог, передает Главред.

По словам астролога, также можно ожидать потрясений.

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"Карты показывают, что будет смерть влиятельных политических деятелей", - сообщила астролог Вакулина.

Кто такая Ангелина Вакулина

Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

Когда ждать завершения войны?

"Живите сегодняшним днем. Уже завтра делайте то, что всегда хотели. Закончится все не так скоро", - сообщила астролог.

Какие города Украины в опасности?

  • Киев
  • Чернигов
  • Сумы
  • Харьков

"Эти 4 города под прицелом. Совсем скоро будут "прилеты". Особенно активно/часто и неожиданно", - сообщила астролог.

  • Днепр
  • Одесса
  • Николаев
  • Запорожье

"Могут быть попадания в жилые дома. Кроме того, будут раскручивать тему аварии на ЗАЕС. Россияне хотят держать нас в страхе", - добавила астролог Ангелина Вакулина.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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