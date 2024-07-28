"Ждем хорошие новости для Украины": когда будет завершение войны и возвращение территорий

Завершение войны в Украине будет не так скоро, но возвращение некоторых территорий ждем в ближайшее время. Как рассказала астролог Ангелина Вакулина, Украину ждет ряд хороших новостей.
"Ждем хороших новостей. Это будет обмен пленными. Также будет возвращение домой небольших оккупированных территорий", - прогнозирует астролог, передает Главред.
По словам астролога, также можно ожидать потрясений.
"Карты показывают, что будет смерть влиятельных политических деятелей", - сообщила астролог Вакулина.
Кто такая Ангелина Вакулина
Ангелина Вакулина - астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.
Когда ждать завершения войны?
"Живите сегодняшним днем. Уже завтра делайте то, что всегда хотели. Закончится все не так скоро", - сообщила астролог.
Какие города Украины в опасности?
- Киев
- Чернигов
- Сумы
- Харьков
"Эти 4 города под прицелом. Совсем скоро будут "прилеты". Особенно активно/часто и неожиданно", - сообщила астролог.
- Днепр
- Одесса
- Николаев
- Запорожье
"Могут быть попадания в жилые дома. Кроме того, будут раскручивать тему аварии на ЗАЕС. Россияне хотят держать нас в страхе", - добавила астролог Ангелина Вакулина.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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