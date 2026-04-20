Жизнь четырех знаков китайского зодиака изменится к лучшему - кто эти счастливчики

Руслана Заклинская
20 апреля 2026, 03:34
С 20 апреля откроется окно возможностей для четырёх знаков восточного гороскопа.
Четыре знака зодиака ждут карьерный взлет и финансовый прорыв / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Какие знаки китайского зодиака почувствуют улучшение жизни с 20 апреля
  • Как изменится жизнь представителей знака Крысы
  • В чем главный урок для Дракона в этот день

Жизнь четырех знаков китайского зодиака заметно улучшится, начиная с 20 апреля 2026 года. Понедельник пройдет под энергией Деревянной Крысы — дня успеха в месяце Кролика года Лошади.

Этот период способствует правильным решениям и личностному росту, утверждают астрологи Your Tango. Год Лошади символизирует свободу, Дерево — развитие и процветание, а энергия Крысы усиливает интеллект и способность находить выход из любой ситуации. В то же время энергия Кролика придает важность щедрости.

Крыса

Энергия понедельника полностью сосредоточена в вашем знаке, поэтому вы первыми почувствуете, как жизнь налаживается. Вы наконец обретете желанный покой и путь к внутренней свободе от стрессов. Стихия Дерева позволит четко увидеть все доступные варианты развития событий.

20 апреля вас ждут настоящие озарения. Вы откроете в себе ресурсы, о которых раньше даже не догадывались. Больше никакого ожидания у моря погоды! Вы уверенно отбрасываете все отвлекающие факторы — от бесконечного листания ленты соцсетей до негативных воспоминаний — и движетесь только вперед.

Телец

В этот понедельник вы наконец скажете "хватит" собственным жалобам. Вы осознаете, что пустая болтовня лишь обесценивает вашу жизнь и отнимает энергию. Быки начинают тщательно фильтровать свои мысли и слова, вовремя останавливая поток негатива.

Вы буквально перепрошиваете свой разум на волну победителя. Фраза "я не могу" навсегда исчезает из вашего лексикона, уступая место решительному "я способен на все". Результаты этих внутренних изменений будут почти мгновенными, и вы только будете удивляться, почему не сделали этот шаг раньше.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Дракон

Ваша настойчивость — это одновременно и сила, и вызов. Однако 20 апреля вы решите направить ее в мирное русло. Драконы станут более внимательными к окружающим. Вы научитесь вовремя отступать, давая ситуации возможность разрешиться естественным путем без лишнего давления.

Позволив другим проявить инициативу, вы сбросите с плеч огромный груз ответственности. Вы наконец сможете сосредоточиться на том, что приносит вам истинное удовольствие, а не на бесконечном контроле всего вокруг. Такая тактика принесет гораздо больше плодов, чем агрессивное лидерство.

Об источнике: Your Tango

YourTango — это популярное онлайн-издание, специализирующееся на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.

Основная цель YourTango — помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, экспертные советы и аналитические материалы.

Обезьяна

20 апреля ваш энергетический потенциал достигнет пика. Вы научитесь распоряжаться своим временем и ресурсами с максимальной выгодой для себя. Благодаря энергии Дерева в День Успеха вы почувствуете, что поднимаетесь на самую вершину. Ум будет ясным, а планы — четкими.

Сейчас вы находитесь в идеальной позиции для карьерного и личностного роста. Не теряйте времени, записывайтесь на курсы, назначайте важные встречи и заводите полезные знакомства. Вы четко видите свои таланты и оказываетесь именно там, где вас ждет наибольшее признание.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

