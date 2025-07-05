Жизнь одного знака зодиака никогда не будет прежней: что принесет транзит Урана

Анжела Перл советует не сопротивляться переменам, мечтать масштабнее и действовать смелее.

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Транзит Урана июль 2025 - что говорит астрология Близнецам / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

Когда Уран входит в знак Близнецов и как долго он там будет находиться

В каких сферах жизни произойдут перемены

Как Уран повлияет на карьеру и личные отношения Близнецов

Астролог Анжела Перл рассказала о важном астрологическом явлении, которое в ближайшие восемь лет изменит жизнь многих. По ее словам, 7 июля Уран поменяет знак и до ноября 2033 года войдет в знак Близнецы.

Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на июль 2025: Овнам - болезнь, Тельцам - конфликт, Близнецам - везение.

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Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, Уран - это планета сюрпризов и неожиданных перемен. С 7 июля 2025 года Уран входит в первый дом гороскопа Близнецов на восемь лет.

По словам Перл, жизнь представителей этого знака зодиака кардинально изменится, и эти перемены вы можете ощущать прямо сейчас. А через восемь лет вы не узнаете себя: ни внешне, ни внутренне, ни по окружению, пишет Главред.

Поскольку Уран — это планета молодости, свободы, технологий и будущего, Близнецы идеально резонируют с энергией этой планеты.

Представители этого знака зодиака любят новизну, информацию, движение, перемены. И все это Уран принесет в жизнь Близнецов мощным потоком.

"Главное - верить в то, что невозможное возможно. Уран поменяет ваши убеждения, и это так здорово, потому что этот фильтр убеждений нам очень мешает в жизни. Мы верим в то, что что-то не получится, что это тяжело, это не для меня. Уран уберёт эти фильтры, у вас поменяется мышление и менталитет", - сказала астролог.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Какие перемены произойдут:

смена имиджа, стиля, прически;

возможно вы сделаете себе татуировку или пластическую операцию;

вы можете заняться спортом, омоложением, пересмотреть образ жизни;

появится больше энергии, вы захотите перестроить свою жизнь;

возможна смена профессии, переобучение, переход в новую сферу;

состоятся неожиданные знакомства, любовь с первого взгляда, союз с иностранцем или партнёром из другой культуры;

переезды, смена места жительства, иммиграция;

развод или внезапное замужество;

смена имени;

некоторые Близнецы откроют свой бизнес или уйдут на фриланс;

вы откроете на себя новое хобби (серфинг, прыжки с парашютом, блогинг);

произойдут масштабные перемены мышления и мировоззрения.

По словам астролога, не нужно бояться перемен. Уран даёт этот квантовый скачок — в новую реальность, в новые возможности, о которых вы даже не думали. В связи с этим не стоит цепляться за прошлое. Позвольте себе мечтать шире и действовать смелее.

"Уран даст вам более интересную жизнь, другое окружение, единомышленников, которые будут вас поддерживать, людей, которые будут хотеть с вами общаться. Идите вперёд, делайте этот шаг, меняйте свою жизнь. Самое главное - идти вперед, в будущее, потому что Уран - это планета будущего, а не прошлого. Так что внедряйте искусственный интеллект, интересуйтесь новыми технологиями. Может, кто-то из вас в космос полетит в ближайшие 8 лет", - резюмировал астролог.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Смотрите видео - Гороскоп на восемь лет для Близнецов - прогноз Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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