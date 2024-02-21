Жизнь перевернется: три знака зодиака станут счастливее в Полнолуние 24 февраля

Эксперты по звездам рассказали, чья жизнь изменится в Полнолуние к концу месяца.

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Три знака зодиака станут счастливее в Полнолуние 24 февраля / коллаж:Главред, фото: pexels, УНИАН

Полнолуние 24 февраля 2024 года знаменует собой время омоложения и исцеления, эпоху, когда эмоции активизируются и укрепляется настойчивость. Это небесное явление дарует нам свою уникальную энергию, вплетая разнообразные изменения в нашу жизнь. Астрологи убеждены, что жизнь 3 знаков зодиака изменится в лучшую сторону именно в этот день.

Гороскоп на февраль - Полнолуние выведет из зоны комфорта

Полнолуние манит Козерога выйти из зоны комфорта и поразить мир своим блеском. Под ярким сиянием Полнолуния ваша заслуженная репутация получит возможность засиять ярче, предлагая платформу, чтобы показать свой истинный потенциал. Эта лунная фаза служит катализатором, и побудит вас укрепить свой имидж успеха и авторитета. Ловите этот день, поскольку он лежит перед вами, как холст, готовый к вашему мастерскому мазку.

Гороскоп на февраль - Полнолуние осветит путь

Гороскоп на февраль 2024 обещает Рыбам, что предстоящее Полнолуние осветит путь благоприятным светом, открывая волну позитивных преобразований. Ожидайте восхитительный прогресс, который наполнит вашу жизнь радостью, бодростью и безошибочным чувством освобождения. Проблемы, которые долгое время омрачали ваши дни, вот-вот решатся, открывая новые и творческие решения. Эта лунная фаза подарит вам новую линзу, через которую вы сможете взглянуть на ранее пугающие ситуации, уменьшая их власть над вами.

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Гороскоп на февраль - Полнолуние придаст ясности

Дева, предстоящее Полнолуние проливает свет на динамику ваших отношений, привнося ясность.По мере того, как вы продвигаетесь по своему пути, небесные энергии приглашают вас гармонизировать интеллект и эмоции. Эта лунная фаза — ваш сигнал переоценить не только то, как вы поддерживаете других, но и то, как вы уважаете свои собственные потребности. Помните, забота о себе не эгоистична; это важно. Ваша способность быть рядом с другими напрямую связана с вашей эмпатией. Сейчас самое время расставить приоритеты и убедиться, что ваш стакан тоже полон.

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