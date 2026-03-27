Жизнь трех знаков зодиака вскоре стремительно улучшится: проблемы позади

Виталий Кирсанов
27 марта 2026, 08:58
Хотя влияние планет в течение года ощущают все знаки, к концу апреля именно три из них почувствуют особенно заметные улучшения.
Жизнь трех знаков зодиака вскоре стремительно улучшится
Жизнь трех знаков зодиака вскоре стремительно улучшится / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для Рыб
  • Гороскоп для Дев
  • Гороскоп для Тельцов

Согласно астрологическому прогнозу на апрель 2026 года, представители трёх знаков зодиака окажутся на пороге заметных перемен к лучшему. Влияние планетарных транзитов, особенно мощного стеллиума в Овне, создаёт благоприятные условия для роста и позитивных сдвигов. Об этом сообщает издание Главред со ссылкой на YourTango.

Месяц начинается с полнолуния в Весах, которое выводит на первый план тему отношений и взаимодействия с окружающими. Уже 9 апреля Марс переходит в Овен, придавая энергии для действий и стимулируя стремление к переменам. 15 апреля к нему присоединяется Меркурий, формируя стеллиум из пяти планет - Солнца, Сатурна, Нептуна, Меркурия и Марса. А новолуние 17 апреля символизирует начало нового этапа, наполненного ясностью и перспективами.

Хотя влияние планет в течение года ощущают все знаки, к концу апреля именно три из них почувствуют особенно заметные улучшения.

Рыбы

Ретроградный Меркурий в период с 2 по 20 марта мог затормозить развитие важных процессов в вашей жизни. Однако после завершения так называемого "теневого периода" 6 апреля ситуация начнёт выравниваться.

Постепенно вернётся ощущение ясности и уверенности, которого так не хватало в последние недели. Марс, находившийся в вашем знаке с марта, запускал новый жизненный цикл, но его энергия временами могла быть чрезмерной. Уже 9 апреля он покинет Рыб и перейдёт во второй дом - сферу финансов, снижая внутреннее напряжение.

В течение апреля соединение Марса с другими планетами откроет перед вами возможности для улучшения материального положения: станет легче разобраться с долгами и выстроить путь к финансовой стабильности. К концу месяца Солнце перейдёт в Телец, активируя сферу общения, что поможет вам более чётко выражать свои мысли и видеть реальные результаты своих идей.

Дева

В конце 2025 года и начале 2026-го влияние Сатурна и Нептуна в вашем секторе партнёрства могло вызывать неоднозначные и напряжённые ситуации. В некоторых случаях это даже приводило к завершению отношений, особенно на фоне ретроградного Меркурия в марте.

Апрель приносит более гармоничную энергию. Венера, проходя по Тельцу, активирует ваш девятый дом, открывая возможности для путешествий, обучения и расширения горизонтов. В то же время скопление планет в Овне помогает глубже разобраться в вопросах долгов, обязательств и эмоциональных связей.

После 20 апреля, когда Солнце перейдёт в Телец и соединится с Венерой, вы почувствуете долгожданную стабильность. К концу месяца появится внутреннее равновесие, а мысли и чувства придут в гармонию.

Телец

Для Тельцов конец апреля станет поворотным моментом. Вы почувствуете уверенность и готовность действовать самостоятельно, опираясь на собственные решения.

Уран, который несколько лет приносил в вашу жизнь перемены, в конце месяца перейдёт в знак Близнецов. Это смягчит восприятие изменений и поможет легче адаптироваться к новым обстоятельствам. В результате укрепится самооценка и появится ощущение внутренней силы.

Большую часть апреля Венера будет находиться в вашем знаке, усиливая вашу привлекательность, харизму и социальную активность. А после 20 апреля, когда Солнце также перейдёт в Телец, вы ощутите обновление и прилив энергии.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

астролог астрологи астрология астрологический прогноз нумерология нумеролог
