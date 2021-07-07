Знак Зодиака Дева – даты, худшие стороны и лучшие спутники жизни

Астролог назвала главные особенности Дев в разных сферах жизни.
Дева – знак Зодиака, которым руководит стихия земля. Считается, что Дева господствует с 23 августа по 22 сентября.
Астролог Юлия Погорельченко раскрыла Главреду главные факты о Девах.
В частности, эксперт назвала худшие и лучшие стороны представителей этого знака, указала на их особенности в разных сферах жизни и сказала, какие другие знаки являются для Дев худшими спутниками жизни.
Собеседница также высказалась о личной жизни Дев и назвала болезни, которые им грозят.
Дева знак Зодиака – совместимость:
- Худшие спутники – водные знаки – Близнецы, Весы и Водолей, а также представители огненной стихии – Овен, Лев, Стрелец;
- Лучшие спутники – представители водной стихии – Рыбы, Рак и Скорпион;
- Нейтральная совместимость с земными знаками – Козерог и Телец.
Положительные черты Дев:
- Стабильность;
- Внимание к деталям;
- Скромность.
Погорельченко отметила, что Девы терпеть не могут хаоса.
Негативные черты Дев:
- Жадность;
- Формальность;
- Занудство.
Сильные стороны Дев:
- Практичность;
- Точность.
Слабые стороны Дев:
- Придирчивость;
- Критиканство;
- Черствость.
Чем лучше всего заниматься Девам:
- Бухгалтерией;
- Аналитикой;
- Быть архивариусами.
Плюсы Дев в работе:
- Аналитический талант;
- Трудолюбие;
- Исполнительность.
Где Девам не стоит работать:
- Там, где нужно много общаться;
- Не стоит заниматься организацией праздников;
- Не стоит трудиться там, где нужно отстаивать свое место под Солнцем.
Минусы Дев в работе:
- Помешанность на порядке;
- Погрязание в деталях;
- Занудство.
Астролог отметила, что Девы, которые выбрали профессию по призванию, способны добиться в ней хороших результатов.
Как Девы ведут себя в дружеских отношениях
В дружбе скорее холодны, сосредоточены на себе и своих интересах. Из минусов – черствость, критика.
Как Девы ведут себя в семейной жизни
Они педантичны, если найти подходящую пару, вполне получится счастливый союз.
Интимная сфера жизни Дев
Должен быть план, структура, стабильность. Не любят экспериментов и неожиданностей.
Плюсы Дев в быту:
- Сосредоточены на чистоте;
- Умеют выстраивать график;
- Следят за питанием и здоровьем.
Минусы Дев в быту:
- Медлительность;
- Скупость.
Как Девы ведут себя с детьми
Они могут следить за успеваемостью детей, их здоровьем, чтобы было чисто и тепло, но вот теплоты душевной у такого Солнца маловато.
Какие болезни грозят Девам:
- Заболевания брюшной полости;
- Запоры;
- Несварение;
- Воспаление тонкой кишки;
- Колики;
- Неврастения;
- Ботулизм;
- Энурез.
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