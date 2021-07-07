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Знак Зодиака Дева – даты, худшие стороны и лучшие спутники жизни

7 июля 2021, 05:48

Астролог назвала главные особенности Дев в разных сферах жизни.

Раскрыты худшие стороны Дев
Раскрыты худшие стороны знака Зодиака Дева / flickr.com/fatgrrl

Дева – знак Зодиака, которым руководит стихия земля. Считается, что Дева господствует с 23 августа по 22 сентября.

Астролог Юлия Погорельченко раскрыла Главреду главные факты о Девах.

В частности, эксперт назвала худшие и лучшие стороны представителей этого знака, указала на их особенности в разных сферах жизни и сказала, какие другие знаки являются для Дев худшими спутниками жизни.

Собеседница также высказалась о личной жизни Дев и назвала болезни, которые им грозят.

Дева знак Зодиака – совместимость:

  • Худшие спутники – водные знаки – Близнецы, Весы и Водолей, а также представители огненной стихии – Овен, Лев, Стрелец;
  • Лучшие спутники – представители водной стихии – Рыбы, Рак и Скорпион;
  • Нейтральная совместимость с земными знаками – Козерог и Телец.

Положительные черты Дев:

  • Стабильность;
  • Внимание к деталям;
  • Скромность.

Погорельченко отметила, что Девы терпеть не могут хаоса.

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Негативные черты Дев:

  • Жадность;
  • Формальность;
  • Занудство.

Сильные стороны Дев:

  • Практичность;
  • Точность.

Слабые стороны Дев:

  • Придирчивость;
  • Критиканство;
  • Черствость.

Чем лучше всего заниматься Девам:

  • Бухгалтерией;
  • Аналитикой;
  • Быть архивариусами.

Плюсы Дев в работе:

  • Аналитический талант;
  • Трудолюбие;
  • Исполнительность.

Где Девам не стоит работать:

  • Там, где нужно много общаться;
  • Не стоит заниматься организацией праздников;
  • Не стоит трудиться там, где нужно отстаивать свое место под Солнцем.

Минусы Дев в работе:

  • Помешанность на порядке;
  • Погрязание в деталях;
  • Занудство.

Астролог отметила, что Девы, которые выбрали профессию по призванию, способны добиться в ней хороших результатов.

Как Девы ведут себя в дружеских отношениях

В дружбе скорее холодны, сосредоточены на себе и своих интересах. Из минусов – черствость, критика.

Как Девы ведут себя в семейной жизни

Они педантичны, если найти подходящую пару, вполне получится счастливый союз.

Интимная сфера жизни Дев

Должен быть план, структура, стабильность. Не любят экспериментов и неожиданностей.

Плюсы Дев в быту:

  • Сосредоточены на чистоте;
  • Умеют выстраивать график;
  • Следят за питанием и здоровьем.

Минусы Дев в быту:

  • Медлительность;
  • Скупость.

Как Девы ведут себя с детьми

Они могут следить за успеваемостью детей, их здоровьем, чтобы было чисто и тепло, но вот теплоты душевной у такого Солнца маловато.

Какие болезни грозят Девам:

  • Заболевания брюшной полости;
  • Запоры;
  • Несварение;
  • Воспаление тонкой кишки;
  • Колики;
  • Неврастения;
  • Ботулизм;
  • Энурез.

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знак Зодиака Дева Юлия Погорельченко
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