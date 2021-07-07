Знак Зодиака Дева – даты, худшие стороны и лучшие спутники жизни

Раскрыты худшие стороны знака Зодиака Дева / flickr.com/fatgrrl

Дева – знак Зодиака, которым руководит стихия земля. Считается, что Дева господствует с 23 августа по 22 сентября.

Астролог Юлия Погорельченко раскрыла Главреду главные факты о Девах.

В частности, эксперт назвала худшие и лучшие стороны представителей этого знака, указала на их особенности в разных сферах жизни и сказала, какие другие знаки являются для Дев худшими спутниками жизни.

Собеседница также высказалась о личной жизни Дев и назвала болезни, которые им грозят.

Дева знак Зодиака – совместимость:

Худшие спутники – водные знаки – Близнецы, Весы и Водолей, а также представители огненной стихии – Овен, Лев, Стрелец;

Лучшие спутники – представители водной стихии – Рыбы, Рак и Скорпион;

Нейтральная совместимость с земными знаками – Козерог и Телец.

Положительные черты Дев:

Стабильность;

Внимание к деталям;

Скромность.

Погорельченко отметила, что Девы терпеть не могут хаоса.

Реклама

Негативные черты Дев:

Жадность;

Формальность;

Занудство.

Сильные стороны Дев:

Практичность;

Точность.

Слабые стороны Дев:

Придирчивость;

Критиканство;

Черствость.

Чем лучше всего заниматься Девам:

Бухгалтерией;

Аналитикой;

Быть архивариусами.

Плюсы Дев в работе:

Аналитический талант;

Трудолюбие;

Исполнительность.

Где Девам не стоит работать:

Там, где нужно много общаться;

Не стоит заниматься организацией праздников;

Не стоит трудиться там, где нужно отстаивать свое место под Солнцем.

Минусы Дев в работе:

Помешанность на порядке;

Погрязание в деталях;

Занудство.

Астролог отметила, что Девы, которые выбрали профессию по призванию, способны добиться в ней хороших результатов.

Как Девы ведут себя в дружеских отношениях

В дружбе скорее холодны, сосредоточены на себе и своих интересах. Из минусов – черствость, критика.

Как Девы ведут себя в семейной жизни

Они педантичны, если найти подходящую пару, вполне получится счастливый союз.

Интимная сфера жизни Дев

Должен быть план, структура, стабильность. Не любят экспериментов и неожиданностей.

Плюсы Дев в быту:

Сосредоточены на чистоте;

Умеют выстраивать график;

Следят за питанием и здоровьем.

Минусы Дев в быту:

Медлительность;

Скупость.

Как Девы ведут себя с детьми

Они могут следить за успеваемостью детей, их здоровьем, чтобы было чисто и тепло, но вот теплоты душевной у такого Солнца маловато.

Какие болезни грозят Девам:

Заболевания брюшной полости;

Запоры;

Несварение;

Воспаление тонкой кишки;

Колики;

Неврастения;

Ботулизм;

Энурез.

Если хотите знать самый точный гороскоп на завтра или на другой день, закажите у Юлии Погорельченко личный астропрогноз, перейдя по ссылке.