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Знак Зодиака Лев – даты, ключевые качества и совместимость с другими знаками

3 июля 2021, 22:48

Астролог поделилась, как Львы ведут себя в разных жизненных сферах.

Названы главные качества Львов
Названы главные качества знака Зодиака Лев / facebook.com/Анастасия Олейникова

Лев – знак Зодиака, покровителем которого считается стихия огонь. Принято считать, что Львы господствуют с 23 июля по 22 августа.

Астролог Юлия Погорельченко рассказала Главреду о главных качествах Львов и назвала знаки, с которыми у них лучшая, худшая и нейтральная совместимость.

Собеседница также раскрыла, как Львы ведут себя в разных сферах жизни, и предупредила, какие им грозят болезни.

Лев – знак Зодиака – совместимость:

  • Лучшая совместимость с воздушными знаками Зодиака – Водолей, Близнецы и Весы;
  • Худшая совместимость с водными знаками – Рыбы, Скорпион, Рак, а также с представителями земной стихии – Козерогами, Девами и Тельцами;
  • Нейтральная совместимость с огненными Овнами и Стрельцами.

Позитивные черты Львов:

  • Щедрость;
  • Оптимизм;
  • Лидерские качества.

Негативные черты Львов:

  • Театральность;
  • Высокомерие;
  • Показушность.

Знак зодиака Лев – сильные стороны:

  • Ответственность;
  • Централизованность;
  • Узкая направленность.

Слабые стороны Львов:

  • Авторитарность;
  • Необъективность;
  • Не может признавать ошибки.

Львы терпеть не могут суету, напряжение и неизвестность.

Чем лучше всего заниматься Львам:

  • Всем, что связано с игрой, праздником и творчеством;
  • Работа, которая предполагает поощрение;
  • Может быть руководителем.

Плюсы Львов в работе:

  • Оптимизм;
  • Умение держать цель;
  • Умение быть лидером.

Худшая работа для Львов:

  • Бухгалтерия;
  • Сферы, в которых нужна многозадачность.

Минусы Львов в работе:

  • Надменность;
  • Важен статус;
  • Деспотизм.

Если выберут профессию по призванию, то смогут достичь в ней хороших результатов.

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Как Львы ведут себя в дружеских отношениях

Неплохие как друзья. С ними можно весело провести время, но особо положиться не удастся. Из минусов – ненадежность, надменность, могут разделять угодных/неугодных.

Как Львы ведут себя в семейной жизни

Им важна семья, и создают вокруг себя некий прайд. Важно, чтобы семья была примером гордости. Достаточно романтичны, могут делать широкие жесты.

Интимные предпочтения Львов

Любят легкость, комфорт, раскрепощенность, красивую одежду, страсть.

Не любят повседневности, если их застали в неприглядном виде.

Плюсы Львов в быту:

  • Энергичность;
  • Позитив;
  • Целеустремленность.

Минусы Львов в быту:

  • Могут что-то делать ради похвалы или выгоды;
  • Лень;
  • Деспотизм.

Как Львы ведут себя с детьми

Зависит от аспектов. Могут быть хорошими родителями, умеют весело проводить время, знают, как развлечь детей.

Какие проблемы со здоровьем грозят Львам:

  • Болезни спины и позвоночника;
  • Заболевания крови;
  • Артрит;
  • Подагра;
  • Ангина;
  • Нервные срывы;
  • Кровоизлияния;
  • Спазмы;
  • Пигментация.

Эксперт посоветовала контролировать приемы пищи, тщательно пережевывать, избегать переедания, а также бань.

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Юлия Погорельченко Знак Зодиака Лев
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