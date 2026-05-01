Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Знаки зодиака, которые обладают врожденной способностью: в чем их сила

Константин Пономарев
1 мая 2026, 17:41
Названы 4 знака зодиака, которые становятся лучшими хозяевами для питомцев. Их внимание, любовь и стабильность делают животных счастливыми каждый день.
Астрологи отмечают, что некоторые люди буквально "созданы" для заботы о питомцах / Коллаж Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Какие качества делают хозяина идеальным для питомца
  • Почему животные тянутся к определенным людям
  • Какие знаки зодиака лучше всего заботятся о животных

Связь между человеком и его питомцем часто выходит за рамки обычной привязанности. Животные тонко чувствуют настроение, поддерживают в трудные моменты и становятся частью повседневной жизни. При этом, как отмечают астрологи, некоторые люди буквально "созданы" для заботы о питомцах.

Считается, что определенные знаки зодиака обладают врожденными качествами, которые помогают им выстраивать глубокую и доверительную связь с животными. Речь идет о внимательности, стабильности, эмоциональной чуткости и искренней привязанности. Об этом пишет Parade.

видео дня

Рак: чувствует питомца без слов

Представители этого знака отличаются сильной интуицией и заботливостью. Раки быстро улавливают любые изменения в поведении животного (будь то аппетит, настроение или уровень активности) и мгновенно реагируют.

Они стремятся создать для питомца максимально уютную атмосферу: мягкие лежанки, теплые уголки и постоянное внимание становятся нормой. Для Раков питомец становится не просто животным, а полноценным членом семьи.

Дева: забота в деталях

Девы подходят к уходу за питомцем с особой ответственностью. Они строго соблюдают режим кормления, не пропускают визиты к ветеринару и следят за чистотой и порядком.

Некоторые знаки зодиака могут выстраивать глубокую и доверительную связь с животными / Фото: Pixabay

Их сильной стороной является системность и внимание к мелочам. Благодаря этому питомец живет в стабильной и безопасной среде, где все продумано до мелочей. Девы постоянно ищут способы улучшить качество жизни своего любимца.

Телец: комфорт и преданность

Тельцы известны своей надежностью и терпением. Если они берут животное под опеку, то это решение на всю жизнь. Они готовы вкладывать время и ресурсы, чтобы обеспечить питомцу максимальный комфорт.

Часто Тельцы балуют своих любимцев. Они покупают качественные аксессуары, выбирают лучший корм и не жалеют сил на уход.

Лев: любовь без границ

Львы проявляют свою привязанность открыто и щедро. Они обожают проводить время с питомцем, играют с ним, уделяют внимание и не скупятся на ласку.

Такие хозяева делают все, чтобы их домашний любимчик чувствовал себя счастливым: прогулки, активные игры и постоянный контакт становятся частью жизни. Для Льва важно видеть радость своего питомца и он готов делать для этого все возможное.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Ранее Главред писал о четырех знаках зодиака, которые расцветают на пенсии. Их привычки и взгляды помогают находить радость и смысл в новом этапе жизни.

Также сообщалось о том, какая правда скрыта в дате рождения человека. Эксперты по нумерологии показали, как числа формируют характер, склонности и жизненные ориентиры.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

животные домашние питомцы домашние животные знаки зодиака астрология
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Повреждены дома, есть пострадавшие: последствия атаки на Ровенскую область

19:11Война
"Крот" в тылу Ахмата и удар по псковским десантникам: что происходит на фронте

18:45Аналитика
"Противник использует трубы": оккупантам удалось продвинуться в Купянске

17:54Фронт
Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке ученика за партой за 14 с

Один стакан порошка в слив — как за ночь избавиться от жира и грязи в трубах

"Я не смогла": Зеленская откровенно рассказала о своем провале

Интересная головоломка со спичками, которую дети решают быстрее взрослых

Гороскоп на май 2026: кому конец весны откроет новый путь и принесет важные ответы

Последние новости

19:36

Аналог Patriot: СМИ о разработке Украиной новой системы ПВО

19:31

Орхидея будет гнуться под тяжестью цветов: чем ее достаточно полить

19:29

"В одностороннем порядке": Приватбанк "накручивает" кредиты без ведома клиентов

19:11

Повреждены дома, есть пострадавшие: последствия атаки на Ровенскую область

19:10

Атаки дронами бьют рекорды: Коваленко рассказал, как меняется тактика РФмнение

Будут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотреБудут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотре
19:00

Зачем бросать лед в унитаз: необычный, но действенный трюк

18:45

"Крот" в тылу Ахмата и удар по псковским десантникам: что происходит на фронтеВидео

18:37

Туалетная бумага теряет свою популярность: что происходит

18:27

Долгожданное тепло ворвется на Житомирщину: когда прогреет до +25°

18:15

Опасная привычка: какие продукты нельзя разогревать на следующий день

17:54

"Противник использует трубы": оккупантам удалось продвинуться в Купянске

17:46

LELEKA впервые показала, как будет выступать на Евровидении 2026: "Пора приоткрыть"

17:41

Знаки зодиака, которые обладают врожденной способностью: в чем их сила

17:24

Более 20 взрывов и пожары в городе: последствия атаки на ТернопольФото

17:20

Как тратить меньше на бензин и дизель: водителям раскрыли главную хитростьВидео

17:14

Урожай будет: как помочь клубнике восстановиться после заморозков

17:09

"Приняла для себя решение": Мишина заговорила о беременности и личной жизни

17:09

Рианна в вишенках показала фигуру после третьих родов

17:01

Туапсе снова в дыму и огне: в СБУ подтвердили четвертый удар за последние две неделиВидео

16:51

Температурный скачок до +21: когда на Тернопольщину придет потепление

16:42

Земля "раскалывается": ученые показали процесс разрушения под водой

16:40

Мало кто знает: какая скрытая функция в стиралке сделает одежду в разы чище

16:31

Удары вглубь РФ: Зеленский о потерях России от украинских "дальнобойных санкций"

16:16

Бритни Спирс предъявили суровое обвинение: ей грозит тюрьма

16:14

Цены на один продукт пошли в крутое пике: что можно купить значительно дешевле

16:09

Повышение зарплат, новые контракты и демобилизация: Зеленский анонсировал реформу армии

15:58

Доллар обвалился, а евро стремительно растет: новый курс валют на 4 мая

15:57

"Я не удобная": Приходько резко высказалась после бойкота и отмены концерта

15:44

Когда слишком голоден: пес решил "съесть" стейк с экрана телевизораВидео

15:40

Беспилотники пролетели 1700 км: россияне потеряли сразу несколько самолетов

15:32

Влупила 5-балльная магнитная буря: когда она закончится

15:20

"Шалости Бедроса": Киркоров сдал тест ДНК на родство с братом-копией

15:14

Интересная головоломка со спичками, которую дети решают быстрее взрослых

15:00

Энн Хэтэуэй оригинально поддержала Украину в разгар премьеры "Дьявол носит Прада 2"

14:34

Отпугивает улиток и слизней: какое растение нужно посадить в садуВидео

14:27

Украина намерена подписать договор о вступлении в ЕС: Качка назвал сроки

14:16

В Украине резко пригреет, но ненадолго: названа дата нового похолодания

13:55

Вид на миллион: украинец купил дачу возле реки по цене смартфонаВидео

13:30

Сколько на самом деле хранится фарш в холодильнике: ответ точно удивит

13:24

Тернополь под массированной атакой "Шахедов": в городе гремят взрывы

13:09

В Харькове объявлен II уровень опасности: какая погода в городе будет на выходных

12:58

Лорак с дочкой подлизались к Киркорову: жалкое видеоВидео

12:40

"Мы не пара": Потап и Настя Каменских объявили о разводе

12:24

Как заработать деньги на солнечных батареях: малоизвестный трюк

12:17

Пригреет до +25°: почти летняя жара накроет Ровенщину, синоптики назвали дату

12:09

Китайский гороскоп на завтра, 2 мая: Быкам - щедрость, Кроликам - чуткость

12:05

Что нужно сделать с деньгами в праздник 2 мая: приметы

12:01

Найдут общий язык со всеми: в какие месяцы рождаются настоящие экстраверты

11:57

Три знака зодиака ждет неожиданная удача в ближайшее время - кто они

11:50

Гороскоп Таро на завтра 2 мая: Львам - начать, Тельцу - работа над ошибками

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять