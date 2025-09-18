"Золотой треугольник" в небе: кому затмение в Деве 21 сентября принесёт везение

Вы узнаете:
- Когда нельзя делать операции красоты
- От чего желательно отказаться во время лунного затмения
21 сентября состоится солнечное затмение, которое завершит коридор затмений, начавшийся лунным затмением 7 сентября. Эти две недели могли быть турбулентными, а могли, наоборот, открыть нам глаза на что-то важное или прояснить события. Детальнее об этом астрологическом событии читайте в материале: Судьбоносное лунное затмение 7 сентября 2025: кто станет главным счастливчиком.
Астролог и таролог Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале о солнечном затмении 21 сентября, которое произойдет в знаке Девы и совпадет с новолунием.
Стоит отметить, что это уже второе подряд новолуние в Деве, что подчеркивает тему новых начинаний: новые возможности, новые идеи, новые люди в жизни.
По словам Перл, знак Девы символизирует здоровье и отношение к телу, баланс между работой и отдыхом, повседневные обязанности и рутину.
Затмение произойдет в последнем, 30-м градусе Девы. Этот градус символизирует завершение. Поэтому мы одновременно получаем мощное начало и прорыв, а также завершение чего-то, что уже отжило.
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Астролог также рассказала, что напротив Девы в конце Рыб сейчас находится Сатурн. Все, что находится под влиянием этой планеты — это "надолго". Сатурн отвечает за план, структуру, цементирование. Его цикл составляет почти 30 лет. Поэтому решения и начинания этого затмения будут иметь долгосрочные последствия.
Перл советует принимать решения не на эмоциях, а тщательно обдумав и пранализировав. Также важно составить план будущего, а не действовать хаотично.
В это солнечное затмение желательно избавиться от вредных привычек. Например, бросить курить, скорректировать питание, заняться спортом.
С 17 по 22 сентября произойдет соединение Марса с Черной Луной. Особенно 20–22 сентября нежелательны любые вмешательства в тело: операции, уколы, татуировки. В этот период велика вероятность осложнений.
По словам Перл, на небе формируется гармоничный аспект — так называемы "золотой треугольник", тригон:
- Солнце и Луна в Деве (рядом с Весами);
- Плутон в Водолее;
- Уран в Близнецах.
"Это лёгкие 120 градусов, символ удачи и везения. Значит, ваши желания и планы сейчас гораздо легче воплотить", - заявила астролог.
Стоит также помнить о кармической ноте этого затмения, так как оно проходит рядом с южным узлом Кету. Это значит, что необходимо отпустить старое. Возможно, проявятся таланты, которыми вы не пользовались. Также важно идти туда, где всё даётся легко. По словам астролога, главное — держать фокус на хорошем, верить в свои силы и оставаться в позитиве.
Смотрите видео - Прогноз Анжелы Перл солнечное затмение 21 сентября 2025:
Вам также может быть интересно:
- Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Овнам - стресс, Тельцам - праздник, Близнецам - деньги
- Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Ракам - новая цель, Львам - деньги, Девам - приз
- Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Весам - подарок, Скорпионам - работа, Стрельцам - кража
- Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - препятствия, Рыбам - отдых
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред