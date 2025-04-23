Звезды обещают богатство и сюрпризы: 3 знака зодиака поймают удачу за хвост

Вы узнаете:
- Кому повезет в финасовом плане с 28 апреля по 4 мая
- У кого пополнят кошельки
Астрологи назвали три знака зодиака, которые привлекут финансовый успех с 28 апреля по 4 мая 2025 года. Для трех счастливчиков наступает очень удачный период. Главред узнал, кому из знаков деньги будут идти прямо в руки.
Портал YourTango пишет, чтобы привлечь финансовый успех не обязательно делать рискованные инвестиции, однако представители трех знаков зодиака должны быть открытыми к переменам - даже минимальным.
Козерог
Период с 28 апреля по 4 мая позволит Козерогам пересмотреть свое отношение к деньгам. Маленькие привычки, которые начнут формироваться в течение недели, могут в корне изменить способ заработка в будущем.
В этот период Козероги могут начать исследовать нетрадиционные инвестиции или создать идею для будущего бизнеса.
Также следующая неделя - удачный период для Козерогов, чтобы подумать над разработкой стратегии, которая будет приносить пассивный доход.
Рыбы
Финансовые возможности появляются, когда Венера возвращается в знак Овна 30 апреля. Венера - планета богатства и недвижимости, поэтому Рыбы могут достичь финансового успеха, продав или сдав в аренду имеющуюся недвижимость.
Дева
В пятницу, 2 мая, когда Венера соединится с Нептуном в Овне, вы можете рассчитывать на финансовые подарки. В частности, Девы могут получить что-то неожиданно в наследство.
Также финансовый подарок может появиться в жизни Дев благодаря романтическим отношениям или деловым связям.
Астрологи рекомендуют Девам на этой неделе внимательно следить за тем, с кем вы взаимодействуете, поскольку финансовый успех может прийти в результате неожиданной встречи.
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