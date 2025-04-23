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Звезды обещают богатство и сюрпризы: 3 знака зодиака поймают удачу за хвост

Марина Фурман
23 апреля 2025, 15:02
588
Проверьте, попали ли вы в список счастливчиков.
гороскоп
Финансовый гороскоп с 28 апреля по 4 мая / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кому повезет в финасовом плане с 28 апреля по 4 мая
  • У кого пополнят кошельки

Астрологи назвали три знака зодиака, которые привлекут финансовый успех с 28 апреля по 4 мая 2025 года. Для трех счастливчиков наступает очень удачный период. Главред узнал, кому из знаков деньги будут идти прямо в руки.

Портал YourTango пишет, чтобы привлечь финансовый успех не обязательно делать рискованные инвестиции, однако представители трех знаков зодиака должны быть открытыми к переменам - даже минимальным.

видео дня

Козерог

Период с 28 апреля по 4 мая позволит Козерогам пересмотреть свое отношение к деньгам. Маленькие привычки, которые начнут формироваться в течение недели, могут в корне изменить способ заработка в будущем.

В этот период Козероги могут начать исследовать нетрадиционные инвестиции или создать идею для будущего бизнеса.

Также следующая неделя - удачный период для Козерогов, чтобы подумать над разработкой стратегии, которая будет приносить пассивный доход.

Рыбы

Финансовые возможности появляются, когда Венера возвращается в знак Овна 30 апреля. Венера - планета богатства и недвижимости, поэтому Рыбы могут достичь финансового успеха, продав или сдав в аренду имеющуюся недвижимость.

Дева

В пятницу, 2 мая, когда Венера соединится с Нептуном в Овне, вы можете рассчитывать на финансовые подарки. В частности, Девы могут получить что-то неожиданно в наследство.

Также финансовый подарок может появиться в жизни Дев благодаря романтическим отношениям или деловым связям.

Астрологи рекомендуют Девам на этой неделе внимательно следить за тем, с кем вы взаимодействуете, поскольку финансовый успех может прийти в результате неожиданной встречи.

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