Некоторые представители зодиакального круга получат реальные возможности улучшить свое материальное состояние.

https://horoscope.glavred.info/3-znaka-zodiaka-kotorye-zarabotayut-mnogo-deneg-v-konce-iyunya-10672448.html Ссылка скопирована

3 знака зодиака, которые заработают много денег в конце июня / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Львам нужно использовать шанс с умом

Девам не нужно сомневаться в себе

24 июня в 11:17 утра Солнце соединится с щедрым Юпитером в заботливом знаке Рака. Астрологи называют это слияние мощным финансовым транзитом, который открывает новые денежные возможности сразу для трех знаков Зодиака. Юпитер, планета богатства и процветания, находится в экзальтации в Раке, что усиливает его способность приносить материальную стабильность и долговременный доход.

Все, к чему прикасаетесь, превращается в золото

Финансовый рост Львов происходит благодаря активации 2-го астрологического дома - дома заработка. В этот период у вас есть шанс:

видео дня

Получить прибыльную работу;

Запустить успешный бизнес;

Издать книгу-бестселлер или записать хит;

Продать товар или услугу, что "выстрелит" на рынке.

Используйте энергию Юпитера с умом: вкладывайте в долгосрочные финансовые инструменты, создавайте подушку безопасности, а часть доходов смело тратьте на удовольствие - вы это заслужили.

Прибыль через партнерства, совместные проекты и социальные сети

Юпитер с Солнцем активизируют в вашей карте 11-й дом прибыли и совместной выгоды. Для практичных и здравомыслящих Дев это - шанс реализовать себя через:

Краудфандинг или меценатство;

Работу в команде над крупным проектом;

Запуск образовательных или социальных инициатив;

Получение дохода через онлайн-платформы.

Не сомневайтесь в себе - вы умеете грамотно распоряжаться деньгами. Используйте часть прибыли для обучения, путешествий и развития своих проектов. Мир ждет вашей практичности и щедрости.

Неожиданное обогащение через партнеров и инвестиции

Слияние Солнца с Юпитером активизирует 8-й дом чужих денег, наследства, роялти и инвестиций. Стрельцы, готовьтесь к тому, что:

Вы получите наследство, выиграете в лотерею или получите компенсацию;

Ваш партнер (деловой или романтический) получит большой доход, который положительно повлияет и на вас;

Инвестиции или проценты принесут неожиданную прибыль.

Если вы мечтали о доме у моря, роскошном авто или пассивном доходе, - самое время воплотить эти мечты в реальность. В конце июня жизнь может подарить вам "золотой билет".

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред