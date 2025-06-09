Период трудностей и тревог: какой будет эта неделя по прогнозу астролога

Влад Росс назвал тревожные и гармоничные дни, а также рассказал, чего стоит опасаться.

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Гороскоп на неделю от астролога / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Что узнаете:

Что не стоит делать в период с 9 по 15 июня

Какие дни будут гармоничными и напряженными

Как Полнолуние повлияет на человека

Эта неделя, с 9 по 15 июня, будет тревожной и наполненной сомнениями. Однако в этот период ожидается и хорошее. Об этом рассказал астролог Влад Росс.

В этот период Юпитер будет в Раке. Главными ценностями станут семья, домашний уют и душевная близость. Также влияние будет оказывать и Меркурий, который вместе с Юпитером будут находиться в напряжении с Сатурном и Нептуном. Это может провоцировать тревоги и сомнения.

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"Могут появляться страхи, информационная туманность, проблемы с учебой и выражением своих мыслей. Если вы хотите начать какой-то интеллектуальный проект, выпустить инфо продукт, с кем-то договориться о чем-то важном или начать новую обучающую программу, то вы можете столкнуться с трудностями или недопониманиями", - говорит Влад Росс.

Также вначале неделе будет напряжение Венеры и Плутона. Это транзит страсти и нетерпения в любви. Может проявляться ревность, манипуляции и другие негативные качества. Это не самый лучший период для новых знакомств и свиданий.

11 июня ожидается полнолуние в знаке Стрельца. Это еще один признак того, что может быть много недопониманий и трудностей в общении.

"Еще один сложный транзит ожидается на этой неделе – квадрат Марса и Урана. Это транзит неожиданных неприятных ситуаций, которые сложно предсказать. Могут обостряться военные конфликты, бунтарские настроения, могут быть проблемы с техникой, аварии транспорта, особенно в авиации, природные катаклизмы непреодолимой силы. Если этот транзит влияет на вашу карту, то вы можете быть особенно нервными ближе к концу недели", - добавил астролог.

Он советует не делать необдуманных поступков, соблюдать технику безопасности и быть внимательным. Это не лучшие дни, чтобы лететь на самолетах.

В выходные лучше заняться творчеством, можно начать менять привычки, которые "тормозят" вас и не дают достаточной свободы.

Самым напряженным днем будет вторник. А вот пятница будет наполнена гармонией.

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Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

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