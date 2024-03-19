3 знака зодиака, которые живут дольше всех: даже до 100 лет

Несколько исследований показали, какие из знаков зодиака долгожители.

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Какой знак зодиака дольше живёт / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Люди, которые доживают до 100 лет, имеют различные секреты своего долголетия, но не исключено, что их долгая связана с гороскопом. Есть три знака зодиака, которые, согласно опросам и статистике, живут дольше всех.

Несколько исследований показали, какие из знаков зодиака долгожители. Оказывается, дольше всех живут родившиеся под знаком Рака, за ними следуют Овны и Девы.

Рак

Считается, что многие Раки переживают старость, потому что любят вести здоровый образ жизни, и у них есть мотивация стараться жить дольше, чтобы как можно дольше оставаться со своими близкими, особенно с детьми, и заботиться о них, потому что Раки чрезвычайно преданы семье и относятся к заботливому типу людей.

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Долгожители среди Раков:

1. Уильям Фуллингем, 110 лет (США)

2. Хосефа Салас, 112 лет (Испания)

3. Элис Стивенсон, 112 лет (Великобритания)

4. София ДеМут, 111 лет (США)

5. Мэтью Бирд, 114 лет (США)

6. Мария Гомеш Валентим, 114 лет (Бразилия)

7. Гертруда Уивер, 116 лет (США)

8. Сюзанна Мушатт Джонс, 116 лет (США)

Овен

Овен обладает самой большой страстью к жизни. Да, Рак, Дева и Овен действительно живут дольше всех, и это подтверждает официальный список самых долгоживущих людей в мире, который составляется с 1955 года и готовится организацией Gerontology Research Group.

Долгожители среди Овнов:

1. Мито Умета, 112 лет (Япония)

2. Фанни Томас, 113 лет (США)

3. Юкити Чугандзи, 114 лет (Япония)

4. Эдна Паркер, 115 лет (США)

5. Гертруда Бейнс, 115 лет (США)

6. Дина Манфредини, 115 лет (США)

7. Дзироэмон Кимура, 116 лет (Япония)

Дева

Девы долго живут благодаря аккуратному образу жизни и бережному отношению к своему здоровью. Для многих Дев правильное питание и физические упражнения - это образ жизни, и они не могут представить себе, как можно жить по-другому. Кроме того, Девы довольно спокойны, а меньше стресса - дольше жизнь.

Долгожители среди Дев:

1. Розалия Спото, 109 лет (Италия)

2. Нелли Спенсер, 113 лет (США)

3. Мари-Луиза Мейер, 117 лет (Канада)

4. Рамона Тринидад Иглесиас-Иордан, 114 лет (Пуэрто-Рико)

5. Мария Каповилла, 116 лет (Эквадор)

6. Мария де Жезус, 115 лет (Португалия)

7. Бессе Купер, 116 лет (США)

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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