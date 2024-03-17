Гороскоп Таро с 18 по 24 марта: Овну - конфликт, Раку - новое дело

На этой неделе Таро призывают Тельца поработать над своими проницательными навыками.

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Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

Для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 марта карты Таро предсказывают разное. Кому-то финансовые проблемы, а кому-то положительные эмоции.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Пятерка Мечей

На этой неделе вам рекомендуется мудро выбирать битвы. Пятерка Мечей указывает на то, что в какой-то сфере вашей жизни назревает конфликт, и вскоре может произойти противостояние. Когда это произойдет, у вас может возникнуть соблазн выиграть спор любой ценой - но подумали ли вы, что это за цена? Пытаясь доказать свою правоту, вы можете сказать или сделать то, о чем потом будете жалеть, а также испортить отношения с другим человеком (или людьми). Прежде чем вступать в бой, подумайте, как победа в данный момент может привести к долгосрочному проигрышу.

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Верховная жрица

Верховная жрица - это карта, прежде всего, об интуиции. На этой неделе вас призывают поработать над своими проницательными навыками, чтобы отточить способность слышать внутренний голос и получать сообщения от своего бессознательного разума. Вы вышли из равновесия в какой-то сфере своей жизни? Вы не уверены, что находитесь на правильном пути в определенной ситуации? Эта карта призывает вас связаться со своей внутренней мудростью, потому что ответ, который вы ищете, уже находится внутри вас.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Семерка Пентаклей

Не сдавайтесь пока! Ваша карта на этой неделе, Семерка Пентаклей, напоминает вам, что все, что стоит иметь, не может быть достигнуто в одночасье. Возможно, вы работали над каким-то проектом или областью своей жизни и пока не получили плодов своих усилий. Понятно, что это стало для вас источником разочарования. Напомните себе, что это была нелегкая задача, и гордитесь теми усилиями, которые вы уже приложили. Возможно, ваши упорный труд и терпение еще не окупились, но скоро это произойдет.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Иерофант

На этой неделе вы можете обнаружить, что посвятили себя новому делу! Иерофант - это карта, представляющая системы верований, традиции и институты. Возможно, вы чувствуете себя потерянным, бесцельным и нуждающимся в направлении. Если вы подумывали о том, чтобы присоединиться к новой группе, сейчас самое время! Оказавшись в окружении людей схожего склада ума, вы сможете обрести ту общность, которой вам так не хватало. Эти союзники могут стать мощным источником поддержки, пока вы изучаете личность, которой становитесь.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Десятка Жезлов

Возникало ли у вас ощущение, что вы взвалили на себя всю тяжесть мира? Десятка Жезлов признает, что вы несете на себе непомерно тяжелую ношу. Возможно, вы взяли на себя слишком много, пытаясь достичь своих целей, и теперь вам необходимо попросить о помощи или сократить то, чему вы себя посвятили. Возможно, вам будет нелегко проглотить эту пилюлю, потому что в дело вступают гордость и нежелание делегировать полномочия. Тем не менее, вы достигли точки, когда ваша способность достичь цели оказалась под угрозой. Вы заслуживаете того, чтобы наслаждаться жизнью, поэтому попросите о помощи на этой неделе.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Маг

На этой неделе вам предлагается раскрыть свой потенциал! Маг осознает, что весь мир находится у вас под рукой, потому что у вас есть все необходимое, чтобы получить желаемое. На этой неделе вас призывают привести этот мощный источник внутренней магии в соответствие с вашими целями - все действительно может произойти! Ищете новую работу? Пытаетесь завязать романтическую связь? Пытаетесь улучшить свой денежный поток? Не бойтесь идти к цели, ведь сейчас вы - машина для манифестации!

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Рыцарь Мечей

Возможно, на этой неделе вас уже никто не остановит... но хорошо ли это? Рыцарь Мечей - это карта, предостерегающая от того, чтобы добиваться желаемого любой ценой. Да, амбиции - это хорошо, но только в том случае, если вы сначала обдумали все проблемы и последствия. Прежде чем сделать свой шаг, изучите все переменные. Что вы получите? Что вы можете потерять? Будете ли вы пренебрегать окружающими в погоне за своей целью? Понимание тонкой грани между решимостью и одержимостью может уберечь вас от возможных головных болей в будущем.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Сила

Карта "Сила" сигнализирует о том, что у вас есть внутренняя стойкость, необходимая для того, чтобы изящно справиться с трудной ситуацией в вашей жизни. Легко потеряться в эмоциях, таких как гнев, печаль, страх или стыд, но на этой неделе вас призывают подняться над ними и сохранять спокойствие в трудную минуту. Не действуйте, руководствуясь низменными инстинктами. Вместо этого примите свою более сострадательную и прощающую сторону. Это позволит вам стать молчаливым воином, который контролирует не только себя, но и ситуацию.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Туз Мечей

Наступил момент прорыва! Туз Мечей сигнализирует о том, что туман рассеивается, и на этой неделе вы обретаете большую ясность ума. Вам может показаться, что вы смотрите на мир через совершенно новую линзу, которая поможет вам преодолеть шум и добраться до сути вопроса. Ситуация не такая, какой кажется? Кто-то обманывает вас? Вы обманывали себя? Вам предоставляется возможность прояснить ситуацию и увидеть все как есть.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Двойка Пентаклей

На этой неделе вы узнаете, что жизнь - это балансировка! Двойка Пентаклей символизирует достижение гармонии с противоборствующими силами. В последнее время вас зовут в разные стороны? Ваши желания и потребности противоречат друг другу? Работа отнимает время у вашей личной жизни или наоборот? Эта карта хочет, чтобы вы сделали шаг назад и определили, где ваши приоритеты. Поняв, куда вы хотите потратить свое время и энергию, вы сможете найти решение, которое обеспечит вам долгосрочный успех во всех сферах вашей жизни.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Суд

Возможно, вы стоите на пороге принятия решения, которое будет иметь долгосрочные последствия! Вы уже давно находитесь на перепутье, не зная, по какому пути пойти. Карта "Суд" знает, что лучший выбор приходит в результате идеального сочетания головы и сердца. Для этого вам придется обратиться к своему прошлому, чтобы узнать, какие уроки вы извлекли, но также вы должны связаться со своим внутренним "Я" и прислушаться к тому, что пытается подсказать вам ваша интуиция. Это неделя принятия решения - и у вас уже есть все необходимое для этого.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Двойка Кубков

Двойка Кубков говорит о том, что на этой неделе для вас на первом месте будет партнерство. Это может быть романтическое партнерство, а может быть что-то, что вы построили с платоническим или профессиональным союзником. Даже если ваши отношения с этим человеком находятся на ранней стадии, они способны перерасти в нечто, что принесет вам обоим пользу в долгосрочной перспективе. Потратьте время на развитие этих отношений сейчас, одновременно радуясь тому, что ваши объединенные силы и взаимное восхищение приведут вас обоих далеко.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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