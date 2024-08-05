УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

4 китайские знаки зодиака будут счастливы в августе 2024 года

Сергей Кущ
5 августа 2024, 16:21
52
Рассмотрим, какие знаки будут наиболее счастливы в августе 2024 года.
Какие китайские знаки зодиака будут счастливы в августе 2024 года
Какие китайские знаки зодиака будут счастливы в августе 2024 года / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Согласно китайскому гороскопу, август 2024 года проходит под знаком Обезьяны и считается нейтральным месяцем для большинства знаков китайского зодиака. В это время все зодиакальные животные проявляют черты, присущие Обезьяне: любознательность, интеллект и искренность. Эти качества принесут пользу людям в этом месяце.

Рассмотрим, какие знаки будут наиболее счастливы в августе 2024 года.

Кролик

Август 2024 года принесет людям, родившимся в год Кролика, значительные успехи в карьере и финансовые возможности. Они могут ожидать повышение зарплаты, расширение профессионального круга или продвижение по службе. Кролики получат похвалу и признание от коллег и руководства.

видео дня

В личной жизни также ожидаются приятные изменения. Одинокие Кролики встретят кого-то особенного, а те, кто уже в отношениях, обретут счастье и стабильность.

Дракон

Дракон традиционно считается счастливым знаком в китайской культуре, и 2024 год, год Деревянного Дракона, будет особенно удачным для них. Август предоставит множество возможностей для профессионального роста и успеха. Предприниматели смогут развивать свой бизнес и реализовывать планы по расширению. Этот месяц станет выгодным для создания богатства.

Для поддержания удачи Драконам рекомендуется делать крупные инвестиции в этом месяце.

Лошадь

Для людей, рожденных в год Лошади, август 2024 года станет временем для новых прибыльных начинаний и расширения своей деятельности. Усилия, приложенные в этом месяце, будут щедро вознаграждены. В отношениях Лошади найдут мир и стабильность со своим партнером.

Здоровье Лошадей в целом будет хорошим, но для укрепления иммунитета рекомендуется регулярно заниматься спортом.

Обезьяна

Для Обезьян август 2024 года станет удачным в романтической жизни. Те, кто сталкивался с неудачами в отношениях, увидят проблеск надежды. Те, кто уже долго в отношениях, смогут вновь зажечь искру в своих чувствах.

Обезьянам следует уделять внимание своему здоровью, так как они могут быть подвержены небольшим несчастным случаям в этом месяце.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

знаки зодиака Китайский гороскоп
Реклама

Главное за день

В Харькове горит "Турбоатом": столбы огня и дыма поднимаются в небо

В Харькове горит "Турбоатом": столбы огня и дыма поднимаются в небо

17:10 Украина
Китай перейдет все "красные линии" и даст Путину оружие: назван опасный сценарий

Китай перейдет все "красные линии" и даст Путину оружие: назван опасный сценарий

17:07 Украина
В ВСУ объяснили судьбу Северского Донца возле Часового Яра

В ВСУ объяснили судьбу Северского Донца возле Часового Яра

17:05 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Пойдет обратный процесс : эколог назвал неожиданные последствия подрыва Каховской ГЭС 8241

"Пойдет обратный процесс": эколог назвал неожиданные последствия подрыва Каховской ГЭС

В Украине снова будут отключать свет: в Минэнерго сделали важное заявление 3113

В Украине снова будут отключать свет: в Минэнерго сделали важное заявление

Жесткая буря атаковала страну: когда закончится почти 7-балльный шторм 2496

Жесткая буря атаковала страну: когда закончится почти 7-балльный шторм

В Часовом Яру оккупанты прорвались и закрепились на новой позиции - DeepState 1916

В Часовом Яру оккупанты прорвались и закрепились на новой позиции - DeepState

Последние новости

17:10

В Харькове горит "Турбоатом": столбы огня и дыма поднимаются в небо

17:07

Китай перейдет все "красные линии" и даст Путину оружие: назван опасный сценарий

17:05

В ВСУ объяснили судьбу Северского Донца возле Часового Яра

16:57

Яблочный Спас 2024: что категорически нельзя делать 6 августа

16:57

Почему не завязывается капуста и что с этим делать - время спасти урожай еще есть

Трамп не уступит Путину территории Украины, в этом году переговоров не будет – МорозовТрамп не уступит Путину территории Украины, в этом году переговоров не будет – Морозов
16:24

Действует наоборот: почему после кофе всегда хочется спать - ученые раскрыли правдуВидео

16:21

4 китайские знаки зодиака будут счастливы в августе 2024 года

16:17

Изменится многое: военнослужащий о первых F-16 в Украине

15:55

Украина развернула миллион штыков против РФ: в Defense Express рассказали о чуде на фронте

Реклама
15:46

Как помогут F-16 в битве с войсками РФ на Харьковщине: в ВСУ сделали заявление

15:43

Жена Виктора Павлика рассказала, что ее раздражает в артисте

15:41

F-16 применят в три этапа: названы первые цели истребителей

14:49

РФ перебрасывает дополнительные войска на Харьковщину: в ВСУ объяснили цель оккупантов

14:31

"Ситуация изменилась": политолог сказал, пойдет ли Трамп на сделку с Путиным ценой УкраиныВидео

14:16

Церковный праздник 6 августа: что запрещено делать в Яблочный Спас

14:12

Что такое "страхополох": мало кто знает правильный ответВидео

13:58

Миша Кацурин признался, за что "выхватывает" от Нади Дорофеевой

13:50

Олимпиада-2024: украинский гимнаст завоевал серебро в упражнениях на параллельных брусьях

13:45

Путинист Филипп Киркоров срочно покинул РФ с эскортницей и маленьким ребенком - детали

13:26

Условий для переговоров нет, могут быть изменения только в марте-мае 2025 года - МорозовВидео

Реклама
12:59

"Перемирия не жду": Максим Галкин показал истинное лицо Аллы Пугачевой

12:58

США предоставили Украине грант в размере 3,9 млрд долларов: на что пойдут деньги

12:36

Это просто нечто: консервированные помидоры половинками с секретным ингредиентом - рецептВидео

12:20

На смену жаре придут заморозки: какой будет погода в августе 2024

12:19

Должны ли лица с инвалидностью проходить ВВК: ТЦК и адвокаты разъяснили ситуацию

12:14

В Сети случайно появились фото "тайного" мужа Натальи Могилевской

12:04

"Закончится катастрофой": известны последствия кадровых перестановок в Минобороны РФВидео

12:01

Сильные ливни накроют часть областей: на Украину надвигаются мощные осадки

11:26

В Украине возникли серьезные задержки поездов: что стало причиной

11:23

"У Байдена такого не было": Харрис обошла Трампа в предвыборном опросе – CBS News

11:12

"Не имеет чувства никакой вины": дочь Фарион высказалась о вероятном убийце

11:06

"Большие площади выжженной земли": в ГУР раскрыли новые детали удара по аэродрому "Морозовск"Фото

11:02

Китайский гороскоп на завтра 6 августа: Змеям - семейная драма, Свиньям - неуверенность

10:44

Как будет выглядеть iPhone 16: инсайдер слил фото iPhone 16 и iPhone 16 Pro Max

10:30

Почему в Китае запрещен Винни Пух

10:29

За считанные минуты и без холодильника: как быстро охладить любой напитокВидео

10:15

"Прокладывают дорогу мертвыми": военный ВСУ объяснил, почему армии РФ удается продвигаться

10:06

Гороскоп на завтра 6 августа: Овнам - трудности, Девам - экстемальные перемены

10:06

Вопрос времени: РФ может потерять еще четыре подводные лодки - Defence Express

09:45

"Так будет лучше для всех": Меган Маркл раскрыла свои суицидальные планы

Реклама
09:40

Счет идет на часы: Блинкен назвал сроки начала атаки Ирана и "Хезболы" на Израиль

09:26

РФ ночью атаковала Украину роем дронов: сколько вражеских целей сбила ПВО

09:02

"Пойдет обратный процесс": эколог назвал неожиданные последствия подрыва Каховской ГЭС

08:44

"Враг сорвался с цепи": армия РФ продвинулась возле 7 населенных пунктов — DeepState

08:37

"Назвала мужем": предательница Ани Лорак высказалась о тайной свадьбе с инструктором по йоге

08:24

РФ продвинулась на трех направлениях: в ISW раскрыли угрозу для важного города

08:17

"Это конечный результат": в ВСУ назвали цели российского наступления на Востоке

08:05

Не назвала РФ агрессором: Ольга Сумская обратилась к Алле Пугачевой - что произошло

07:39

В ISW назвали условие эффективного использования F-16 в Украине

06:49

Мали разрывает дипотношения с Украиной: что случилось

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять