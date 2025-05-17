Эти четыре знака зодиака в ближайшее время могут испытать потрясения

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4 знака зодиака, чья стабильная жизнь вот-вот будет потрясена переменами / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Девы находятся на пороге трансформации

Овны привыкли быть хозяевами своей судьбы

Астрологи предупреждают: четырём знакам зодиака стоит готовиться к мощным переменам. Не обязательно страшным — но точно судьбоносным.

Лев: время выйти за пределы комфорта

Львы, ваша жизнь долгое время шла по чёткому и комфортному сценарию. Вы уверены в себе, не боитесь будущего и редко заглядываете в него с тревогой — ведь всё обычно идёт по плану. Но совсем скоро вас ждёт встряска, которая может выбить из привычной колеи.

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Это будет момент истины: вы не сможете всё предугадать, но именно внутренняя сила и вера в себя помогут вам пройти этот этап с достоинством. Итог удивит даже вас — вы станете сильнее, мудрее и, возможно, вдохновите других своим примером.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Дева: пришло время отпустить старое

Девы, у вас накопилось ощущение, что что-то должно измениться — работа, отношения, семейные связи. Все кажется шатким и нуждающимся в перезагрузке. Вы находитесь на пороге трансформации, но пока не знаете, с чего начать.

Подсказка уже рядом: не бойтесь пробовать новое, пусть даже методом проб и ошибок. Не всякая попытка будет удачной, но в процессе вы найдете именно то, что действительно вам подходит. Главное — слушайте себя и не держитесь за то, что давно пора отпустить.

Овен: не всё в ваших руках — и это хорошо

Овны, вы привыкли быть хозяевами своей судьбы, принимать решения и добиваться своего. Но иногда жизнь преподносит сюрпризы — и это не повод напрягаться ещё больше.

Ваша история в ближайшее время может резко поменяться благодаря неожиданной встрече, шансу или событию, которое вы не могли предугадать. Дайте себе право не контролировать всё и позвольте переменам войти в вашу жизнь. Иногда Вселенная знает, что делает.

Близнецы: вы тоже на очереди

Близнецы, вы ощущаете, что ваша жизнь стоит на пороге серьёзных сдвигов. Кажется, всё требует перемен — и работа, и отношения, и даже взгляд на мир. Вы в поиске нового пути, но не знаете, куда идти.

Не бойтесь экспериментировать и пробовать — вы обязательно наткнётесь на то, что резонирует именно с вами. Эти перемены помогут вам отпустить прошлое и выстроить жизнь, которая действительно будет вдохновлять.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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