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3 знака зодиака, которым повезет до конца мая

Сергей Кущ
13 мая 2025, 10:45
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Узнайте, кому именно повезет до конца мая и в каких сферах ждать приятных перемен.
3 знака зодиака, которым повезет до конца мая
3 знака зодиака, которым повезет до конца мая / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Близнецы, ваш звездный час наступил
  • Для Дев до конца мая наступает время профессионального взлета

До конца мая 2025 года звезды обещают особую удачу трем знакам зодиака. Под влиянием Меркурия, планеты общения, интеллекта и новых возможностей, некоторые представители зодиакального круга могут рассчитывать на прорыв в карьере, денежные поступления и даже неожиданные повороты на личном фронте.

Узнайте, кому именно повезет до конца мая и в каких сферах ждать приятных перемен.

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Близнецы: слава, признание и новые горизонты

Близнецы, ваш звездный час наступил! Меркурий, ваш покровитель, активно поддерживает любые проявления таланта, интеллекта и креативности. До конца мая вы можете получить широкое признание в самых разных кругах.

Будь то восторженные отзывы о вашем проекте, повышение на работе или даже общественное признание, вам светит успех. Близнецы-блогеры, писатели и артисты получат волну внимания и поддержки, а продавцы, менеджеры и маркетологи могут стать лучшими в своей компании.

Особенно повезет тем, кто совмещает сразу несколько сфер деятельности: вы можете одновременно быть и инженером, и музыкантом, и активистом — и везде блистать.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Дева: двойной доход и карьерный подъем

Для Дев до конца мая наступает время профессионального взлета. Меркурий проходит по вашему 10-му дому карьеры и достижений, что усиливает вашу работоспособность и помогает справляться сразу с несколькими задачами. Некоторые Девы уже сейчас работают на двух работах — и обе приносят не только деньги, но и удовлетворение.

Возможен неожиданный денежный бонус, повышение или предложение о новой должности. Поступления из разных источников помогут вам накопить на долгожданное путешествие или важную покупку. Главное — не выгорать и чередовать труд с отдыхом.

Стрелец: романтика, флирт и важный выбор

До конца мая Стрельцы могут почувствовать себя на пике романтических приключений. Поддержка Меркурия обещает яркую и насыщенную личную жизнь. У некоторых представителей этого огненного знака появится сразу две симпатии, и вы будете успешно балансировать между ними, наслаждаясь вниманием и флиртом.

Однако к концу июня наступит момент, когда нужно будет сделать выбор. Влияние чувствительного Рака потребует от вас более глубокого подхода к отношениям. Важно выбрать того, кто действительно способен подарить вам душевную близость и эмоциональное понимание.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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