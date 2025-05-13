Узнайте, кому именно повезет до конца мая и в каких сферах ждать приятных перемен.

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3 знака зодиака, которым повезет до конца мая / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Близнецы, ваш звездный час наступил

Для Дев до конца мая наступает время профессионального взлета

До конца мая 2025 года звезды обещают особую удачу трем знакам зодиака. Под влиянием Меркурия, планеты общения, интеллекта и новых возможностей, некоторые представители зодиакального круга могут рассчитывать на прорыв в карьере, денежные поступления и даже неожиданные повороты на личном фронте.

Узнайте, кому именно повезет до конца мая и в каких сферах ждать приятных перемен.

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Близнецы: слава, признание и новые горизонты

Близнецы, ваш звездный час наступил! Меркурий, ваш покровитель, активно поддерживает любые проявления таланта, интеллекта и креативности. До конца мая вы можете получить широкое признание в самых разных кругах.

Будь то восторженные отзывы о вашем проекте, повышение на работе или даже общественное признание, вам светит успех. Близнецы-блогеры, писатели и артисты получат волну внимания и поддержки, а продавцы, менеджеры и маркетологи могут стать лучшими в своей компании.

Особенно повезет тем, кто совмещает сразу несколько сфер деятельности: вы можете одновременно быть и инженером, и музыкантом, и активистом — и везде блистать.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Дева: двойной доход и карьерный подъем

Для Дев до конца мая наступает время профессионального взлета. Меркурий проходит по вашему 10-му дому карьеры и достижений, что усиливает вашу работоспособность и помогает справляться сразу с несколькими задачами. Некоторые Девы уже сейчас работают на двух работах — и обе приносят не только деньги, но и удовлетворение.

Возможен неожиданный денежный бонус, повышение или предложение о новой должности. Поступления из разных источников помогут вам накопить на долгожданное путешествие или важную покупку. Главное — не выгорать и чередовать труд с отдыхом.

Стрелец: романтика, флирт и важный выбор

До конца мая Стрельцы могут почувствовать себя на пике романтических приключений. Поддержка Меркурия обещает яркую и насыщенную личную жизнь. У некоторых представителей этого огненного знака появится сразу две симпатии, и вы будете успешно балансировать между ними, наслаждаясь вниманием и флиртом.

Однако к концу июня наступит момент, когда нужно будет сделать выбор. Влияние чувствительного Рака потребует от вас более глубокого подхода к отношениям. Важно выбрать того, кто действительно способен подарить вам душевную близость и эмоциональное понимание.

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