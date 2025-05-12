Цветочная Луна: 4 знака зодиака, чей мир сотрясает майское полнолуние

В каких сферах жизни произойдут самые яркие изменения.

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4 зодиака, чей мир сотрясает майское полнолуние в Скорпионе / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Овнам придется пересмотреть бюджет

Козероги выйдут на связь со старыми знакомыми

12 мая 2025 года наступает Полнолуние в Скорпионе — "Цветочная Луна", которое принесёт мощные эмоциональные и энергетические перемены. Астрологи предупреждают: для некоторых знаков Зодиака это будет время трансформаций, внутренних открытий и серьёзных решений.

Особенно сильно это Полнолуние затронет Овнов, Тельцов, Скорпионов и Козерогов — именно их мир может буквально потрясти под влиянием Луны.

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Овен: время разобраться с финансами и почувствовать потребность в поддержке

Полнолуние затрагивает ваш восьмой дом — зону чужих ресурсов, долгов, кредитов и совместных финансов. Это может стать поворотной точкой в денежных вопросах. Возможно, вам придётся пересмотреть семейный бюджет, наладить контроль за расходами или закрыть старые долги. Появятся и новые возможности — например, начать зарабатывать вместе с партнёром.

На эмоциональном уровне вы почувствуете, что хотите быть ближе к другим. Независимость — ваша сила, но сейчас особенно важно позволить себе быть уязвимыми и просить о поддержке.

Телец: отношения — под прицелом

Солнце находится в вашем знаке, а Луна — напротив, в седьмом доме отношений, что делает это Полнолуние особенно личным. Вас ждут важные повороты в любви: может прийти время серьёзного разговора, расставания или, наоборот, помолвки. Всё, что раньше замалчивалось, выйдет на поверхность.

Кроме того, вы начнёте чётко ощущать свои границы и требовать уважения от окружающих. Это станет моментом перезагрузки вашей самооценки и личных стандартов.

Скорпион: начало нового жизненного этапа

Это ваше Полнолуние, и оно затрагивает ваш первый дом — зону личности, идентичности и самовыражения. Вы переживаете внутреннюю трансформацию и готовы избавиться от всего, что мешает двигаться вперёд: вредных привычек, токсичных связей, сомнений. Вы буквально перерождаетесь.

Этот период может стать началом новой главы в жизни. Слушайте свою интуицию — она подскажет, что именно нужно оставить в прошлом, чтобы освободить место для будущего.

Козерог: друзья, мечты и новые горизонты

Полнолуние активирует ваш одиннадцатый дом — сектор друзей, связей и будущих планов. Вас ждут неожиданные открытия в отношениях с окружающими. Кто-то из старых знакомых окажется надёжным партнёром, а новая дружба может привести к долгосрочным возможностям в работе или личной жизни.

Ключевой совет: научитесь доверять и не бойтесь просить о помощи. Взаимодействие с людьми откроет перед вами двери, которые в одиночку вы могли бы даже не заметить.

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