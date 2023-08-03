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4 знаков зодиака ждет фантастический август: у кого наступает незабываемое время

Сергей Кущ
3 августа 2023, 10:45
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Астролог Влад Росс назвал главных счастливчиков августа среди знаков зодиака.
Влад Росс назвал главных счастливчиков августа
Влад Росс назвал главных счастливчиков августа / Коллаж Главред, фото: Главред, pixabay.com

Август 2023 станет особенным для некоторых знаков зодиака. Астролог Влад Росс рассказал, что в список счастливчиков последнего месяца лета попали 4 представителя зодиакального круга.

В интервью Главреду он рассказал, что ждет каждого из них в ближайшие дни.

Гороскоп на август Телец

Телец станет главным счастливчиком августа 2023 года, говорит астролог.

"Тельцу в августе стоит проверять любую информацию, это будет очень важно, особенно в конце месяца, когда будет ретроградный Меркурий. Венера, управляющая этим знаком зодиака, будет ретроградной весь месяц, но, тем не менее, она не доставит больших неприятностей", - предупредил Росс.

Благоприятные дни для Тельца: 6, 12, 19, 23 августа.

Неблагоприятные дни для Тельца: 4, 8, 13 августа.

Карьера. Звездная атмосфера в августе-2023 откроет перед Тельцом очень хорошие перспективы в сферах, связанных с коммуникацией, торговлей и разного рода сделками. Благодаря практичному и "денежному" уму Тельца и его организаторским способностям в августе он будет способен совершить прорыв в любом деле, которое у него долгое время пробуксовывало, а вот теперь оно наконец пойдет.

Удачной для Тельца во многих отношениях будет вторая половина августа-2023. Тельцу нужно приготовиться к тому, что в конце месяца с ним многие будут советоваться и на него многие будут равняться. Не исключено, что станут поступать просьбы о помощи.

Вместе с тем, возможны и некоторые конфликты на финансовой почве как с друзьями и родственниками, так и на государственном уровне, особенно вблизи 8-9 августа.

Личная жизнь. Творческая энергия в августе 2023-го покинет сферу личных отношений Тельца, и это скажется на ней самым положительным образом. С одной стороны, Телец начнет проявлять свое творчество в финансовых делах, но с другой – те представители знака, которые не погрузятся в решение денежных вопросов, уделят очень много времени близким отношениям.

Необычные свидания, оригинальные подарки, сюрпризы по поводу и без повода – все это ждет Тельца в августе. Это время просто создано для того, чтобы удивлять и самому удивляться.

Свободные представители знака Телец, которые еще не состоят в браке, в августе могут встретить свою любовь в интернете.

Здоровье. Тельцу необходимо максимально активно провести первую половину августа 2023-го. В это время благоприятно регулярно бегать, ходить в туристические походы и отправляться на велопрогулки. Не лишним будет записаться в туристическую секцию.

Если Тельца что-то беспокоит, лучше обсудить проблему с врачом. Иначе он рискует усугубить ситуацию, и тогда даже банальная простуда может перерасти в хроническое заболевание. В целом, в плане здоровья у Тельца все должно быть более-менее стабильно в августе.

Гороскоп на август Рак

Август 2023 года будет для Рака удачным периодом. Больше времени Раку следует проводить в кругу родных и близких, отдыхать. Общение с близкими принесет радость и добавит оптимизма.

Благоприятные дни для Рака: 7, 11, 16, 18, 26 августа.

Неблагоприятные дни для Рака: 8, 13, 21 августа.

Карьера. Август для Рака станет временем закладывания фундамента для будущих достижений. Рак даже не представляет, насколько важным для него будет август. Если он хочет стабильности в финансовой сфере, это будет идеальный месяц, чтобы эту стабильность заложить. В этом месяце не стоит размениваться по мелочам и пустякам. Нельзя жертвовать большими целями в угоду каким-то мелким сиюминутным выгодам.

В середине месяца у Рака появится возможность для заключения новых деловых контрактов. Многое будет зависеть от личной инициативы Рака.

В августе на работе вероятны небольшие трудности, возможны разногласия с коллегами и партнерами, поскольку Меркурий станет ретроградным. Но не стоит попусту ломать копья, лучше отложить решение спорных вопросов до следующего месяца.

Личная жизнь. Ближе к середине августа-2023 для Рака наступит время проявлять свои чувства, делать предложение руки и сердца, давать согласие на такое предложение. Особенно если речь идет о человеке, которого Рак давно знает.

В это же время некоторые представители знака могут воссоединиться с прежними брачными партнерами. В жизнь Рака внезапно могут вернуться люди из прошлого, что тоже будет благоприятно.

Здоровье. Чтобы уберечь себя от психологического дискомфорта и физических недомоганий, Раку в первой половине августа нужно заняться йогой или отправиться в отпуск. Середина месяца будет благоприятным временем для лечения и профилактического осмотра зубов и десен. В конце месяца Рак почувствует долгожданный прилив сил и может заняться спортом и танцами.

Гороскоп на август Лев

Для Льва август 2023 года будет прекрасным месяцем, даже несмотря на то, что Черная Луна будет двигаться по его знаку

Благоприятные дни для Льва: 2, 6, 14, 17, 19, 29 августа.

Неблагоприятные дни для Льва: 1, 5, 10, 13, 20, 26, 27, 31 августа.

Карьера. Лев в августе может добиться очень многого благодаря своему красноречию. Однако иногда язык может также становиться и злейшим врагом. Потому не стоит болтать лишнего, с коллегами нужно поддерживать ровные и теплые отношения, но не стоит посвящать их в нюансы – Льва могут передать.

Начальство в августе будет настроено весьма лояльно по отношению к Льву. Потому он может смело выдвигать конструктивные предложения, оригинальные идеи, просить большего и добиваться лучшего, а также загадывать невозможное. Сейчас хороший месяц для Льва, чтобы получить желаемое.

Личная жизнь. В августе в личной жизни Льву придется окунуться в прошлое и исправить свои ошибки. Партнер или партнерша вспомнит о затаенных обидах, и Льву придется просто принять ситуацию со смирением. Однако и помириться Лев со своей второй половиной может в любой момент.

Одиноким Львам звезды приготовили приятный сюрприз – человек, к которому Лев проявлял симпатию, может проявить ответные чувства.

Здоровье. Со здоровьем у Льва в августе все должно быть более-менее благополучно. Если он будет вести здоровый образ жизни, то все будет отлично. Возможна опасность со стороны животных, потому Льву нельзя обижать собак, которые могут его покусать, и кошек, которые могут его расцарапать. Также не стоит злоупотреблять алкоголем.

Гороскоп на август Весы

У Весов август 2023-го пройдет под знаком плюсом. Они долго воевали со своими недостатками, и вот в августе процесс наконец завершится, и начнется новый этап в жизни с новыми возможностями.

Благоприятные дни для Весов: 6, 8, 18, 19, 23, 24 августа.

Неблагоприятные дни для Весов: 9, 14, 15, 25, 26 августа.

Карьера. В вопросах карьеры главный совет августа для Весов – не торопиться, отводить достаточно времени на обдумывание проблем и принятия важных решений. В этом месяце Весы могут шагнуть в новую жизнь, и обратного пути уже может не быть.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Нужно искать положительные моменты в любой ситуации – опыт, каким бы он ни был, приблизит к лучшему пониманию себя. В конце месяца Весы могут поговорить с руководством о повышении зарплаты, и начальство будет абсолютно лояльно. Возможен кардинальный карьерный рост, смена офиса и деятельности. Весов ждет серьезная протекция, финансовые покровители сделают для них очень много.

В любом случае финансовая ситуация очень благоприятна для Весов, они могут даже попробовать себя в игре.

Личная жизнь. До середины августа 2023 года в личной жизни у Весов все будет прекрасно, а затем могут возникнуть мелкие размолвки, но не стоит им придавать большого значения.

Здоровье. В августе Весам не угрожают никакие особые болезни. Однако следует остерегаться травм в результате несчастного случая или ДТП. Потому стоит отменить дальние поездки. Это благоприятное время, чтобы провести свой отпуск где-то на даче. А так, со здоровьем все должно быть нормально.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Смотрите видео гороскопа на август 2023 от астролога Влада Росса:

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