4 знаков зодиака ждут неожиданные перемены: кому нужно приготовиться 22 июля

В китайской астрологии вторник - день принятия.

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Кого ждет финансовый успех / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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К кому может прийти достаток 22 июля

Кто может открыть новые возможности в этот день

Уже 22 июля, по мнению астрологов, в жизнь 4 китайских знаков зодиака придут неожиданные изменения и фортуна.

Как пишет YourTango, в китайской астрологии вторник - день принятия. В этот день лучшие вещи могут возникнуть не в результате погони, настойчивости или переутомления, а в результате осознания того, что уже готово встретить вас, передает Главред.

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Какие знаки зодиака ждет день изобилия и перемен

Дракон

22 июля - день вашего знака животного. Именно во вторник вам нужно плыть по течению, не тянитесь к чему-то. Пусть то, что предназначено вам, придет. Ваша единственная задача - быть достаточно открытым, чтобы принимать все.

Петух

Время, усилия и терпение, потраченные в прошлом, завершатся во вторник. Вы можете получить сообщение от кого-то, кто тихо восхищался вами издалека, или предложение, которое, как вы считали, уже получил кто-то другой. Это может быть даже возврат средств или выплата, которая вернет деньги на ваш счет.

Змея

Этот день принесет возможность вернуть то, от чего ранее вам пришлось отказаться. В то же время, достаток придет сам только тогда, когда вы перестанете сомневаться, сделали ли вы много или мало. Вы сделали достаточно. То, что находит вас сейчас, является результатом того, кем вы являетесь как личность, а не того, как упорно вы работали, чтобы достичь этого.

Лошадь

22 июля вся ваша работа окупится. Этот день позволит вам интуитивно развить стратегию, которая принесет достаток. Вы можете получить признание, поддержку или возможность для чего-то, на что тайно надеялись, но еще не высказывали вслух.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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