6 знаков зодиака ждут хорошие новости 29 июля: кто попал в список везунчиков

Во вторник некоторые китайские знаки зодиака могут почувствовать прилив энергии и достатка.

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Кому повезет 29 июля / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Кому 29 июля могут вернуть деньги

Какому знаку зодиака придет неожиданное предложение

Астрологи говорят, что во вторник, 29 июля, 6 китайских знаков зодиака привлекут в свою жизнь удачу, достаток и фортуну.

YourTango пишет, что вторник - это день стабильности. Согласно китайскому гороскопу, он несет безопасность, заземление и долгосрочную поддержку. Этот день прекрасно подходит для закрепления прогресса, особенно в финансах, доме и эмоциональном исцелении, передает Главред.

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Какие знаки зодиака ждет достаток и удача 29 июля

Свинья

В этот день вы будете полностью в потоке энергии. Вас может ждать подтверждение работы, возврат средств, которого вы не ожидали, или электронное письмо или текстовое сообщение, которое избавит от сомнений в себе.

Змея

Во вторник вы получите пользу от момента значительной перестройки. То, от чего вы отказались, может вернуться на лучших условиях. Возможно, задержанный депозит будет оплачен, поступит лучшее предложение, или вам скажут что-то, что подтвердит ваше решение подождать.

Кролик

29 июля вам удастся защитить свое спокойствие и все же достичь прогресса. Вас может ждать неожиданная поддержка, когда меньше всего ее ожидаете, или увидите то, от чего вы собирались отказаться. Этот день стабилизирует что-то важное в вашей жизни, что раньше казалось хрупким.

Лошадь

Вы можете проснуться с хорошими новостями в своем почтовом ящике, предложением, которое позволит вам перевести дыхание, или счастливым спасением от чего-то, что чуть не пошло наперекосяк. В вашу жизнь может прийти облегчение, которое вы почувствуете всем телом. Что-то решится, вернется или перенаправится в вашу пользу.

Коза

Во вторник вы почувствуете момент настоящего ободрения. Вероятно, в финансовом плане расходы, которых вы боялись, оказываются меньшими, чем ожидалось, или вы понимаете, что уже имеете то, что вам нужно.

Собака

29 июля вы четко увидите то, что раньше казалось неопределенным. Этот день даст вам момент эмоционального и материального подтверждения. Вы можете заключить важный договор, оформить документы, или кто-то выполнит обещание, что произойдет легче, чем вы ожидали.

Кто вы по китайскому гороскопу / Инфографика: Главред

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