Астролог назвал лучшие дни марта для романтических знакомств

Влад Росс спрогнозировал, что 18-29 марта – лучшие дни для романтических знакомств / Reuters

Астролог Влад Росс составил гороскоп на март 2021 и отметил, что первые 20 дней месяца являются лучшим временем для романтики.

Лучше всего пользоваться сайтами знакомств, завязывать новые романтические связи, назначать свидания и раскрывать свои чувства 18 и 29 числа, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, самыми благоприятными для вступления в брак будут 6-7 марта и 29 число.

"После 21 марта… наступит время для несерьезных связей, как сказали бы парни, для "быстрого перепихона". Все отношения, начавшиеся после 20 числа, не будут иметь продолжения и скоро закончатся…", – добавил астролог.

Ранее российский астролог Василиса Володина предупреждала, что 18-28 марта будет самый напряженный период. Эксперт предупредила, что возможны травмы и недоразумения.

Нумеролог и блогер Людмила Савина прогнозировала, что самым неблагоприятным будет период с 15 до 21-го числа.

Справка. Почти весь март является периодом людей, которые родились под знаком Зодиака Рыбы (19 февраля – 20 марта). Всего есть 12 зодиакальных представителей.