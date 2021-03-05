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Астролог назвал лучшие дни марта для романтических знакомств

5 марта 2021, 21:48
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В марте будет длительный романтический период, поделился эксперт.

Эксперт спрогнозировал, что 18-29 марта – лучшие дни для романтических знакомств
Влад Росс спрогнозировал, что 18-29 марта – лучшие дни для романтических знакомств / Reuters

Астролог Влад Росс составил гороскоп на март 2021 и отметил, что первые 20 дней месяца являются лучшим временем для романтики.

Лучше всего пользоваться сайтами знакомств, завязывать новые романтические связи, назначать свидания и раскрывать свои чувства 18 и 29 числа, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, самыми благоприятными для вступления в брак будут 6-7 марта и 29 число.

"После 21 марта… наступит время для несерьезных связей, как сказали бы парни, для "быстрого перепихона". Все отношения, начавшиеся после 20 числа, не будут иметь продолжения и скоро закончатся…", – добавил астролог.

  • Ранее российский астролог Василиса Володина предупреждала, что 18-28 марта будет самый напряженный период. Эксперт предупредила, что возможны травмы и недоразумения.
  • Нумеролог и блогер Людмила Савина прогнозировала, что самым неблагоприятным будет период с 15 до 21-го числа.

Справка. Почти весь март является периодом людей, которые родились под знаком Зодиака Рыбы (19 февраля – 20 марта). Всего есть 12 зодиакальных представителей.

Влад Росс Гороскоп на март
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