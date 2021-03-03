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Астролог предупредил, когда нельзя покупать технику

3 марта 2021, 03:13
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Техника, купленная в неблагоприятный день, может воспламениться, отметил эксперт.

Астролог сказал, когда в марте отказаться от покупки техники
Влад Росс сказал, когда в марте отказаться от покупки техники / УНИАН

Астролог Влад Росс составил гороскоп на март 2021 года для всех знаков Зодиака и поделился, что лучше не покупать технику 3 и 4 марта, а также с 29 по 31 число.

Если купить технику в эти периоды, можно разочароваться, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник предупредил, что техника, купленная в неблагоприятный период, будет воспламеняться и ломаться.

Влад Росс добавил, что после 4 марта будет самое позитивное время для приобретения авто.

"…не упустите наиболее благоприятный момент для приобретения "железного коня", – отметил астролог.

Эксперт подчеркнул, что в первой половине марта, кроме 3-4 числа, можно покупать новые гаджеты и свежие модели машин, а также аналогичные подарки.

  • Напомним, российский астролог Василиса Володина прогнозировала, что в марте текущего года самым напряженным будет период с 18 по 28 число. По ее словам, есть угроза травм и недоразумений.
  • Нумеролог и блогер Людмила Савина поделилась, что в марте самое неблагоприятное время начнется 15 числа, а закончится 21-го.

Справка. Почти весь март является периодом людей, родившихся под знаком Зодиака Рыбы (19 февраля – 20 марта). Всего есть 12 зодиакальных представителей.

Влад Росс Гороскоп на март
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