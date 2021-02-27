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Астролог назвал самый удачливый знак Зодиака марта 2021

27 февраля 2021, 05:32

Одному зодиакальному представителю Влад Росс спрогнозировал позитив и в любовной, и в материальной сфере.

Эксперт спрогнозировал, что в марте больше всего фартить будет Рыбам
В марте больше всего фартить будет Рыбам, спрогнозировал астролог / flickr.com/alan_abstract

Астролог Влад Росс составил гороскоп на март 2021 года для всех знаков Зодиака и отметил, что самым удачливым будет знак Рыбы.

Рыбам до 20 марта светит встреча с суженым, а также с неба на голову может упасть мешок с деньгами, поделился эксперт прогнозом с Главредом.

Собеседник добавил, что Рыбы могут успешно открыть свое дело, удачно куда-то съездить и закрутить яркий курортный роман.

"...Рыбам следует активно пользоваться своей удачливостью и проявлять смекалку", – посоветовал эксперт.

  • Ранее астрологи составили гороскоп для Рыб на 2021 год. Эксперты посоветовали отдаваться работе, не отлынивать от ответственности и не рисковать деньгами.
  • По словам астрологов, у представителя этого знака Зодиака может быть тайный покровитель.
  • Астролог Юлия Погорельченко раскрыла Главреду особенности знака Зодиака Рыбы. Эксперт назвала самые позитивные и негативные черты характера Рыб. Самые позитивные черты – глубина, чувствительность и сильное воображение, а наиболее негативные – хаотичность, жертвенность и нерешительность.

Знак Зодиака Рыбы

Рыбы – это один из водных знаков Зодиака. Рыбы закрывают зодиакальный круг – всего насчитывается 12 знаков Зодиака, и этот знак является 12-м.

Рыбами считаются люди, которые родились в период с 19 февраля по 20 марта.

Влад Росс Гороскоп на март гороскоп Рыбы
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