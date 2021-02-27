Астролог назвал самый удачливый знак Зодиака марта 2021

В марте больше всего фартить будет Рыбам, спрогнозировал астролог / flickr.com/alan_abstract

Астролог Влад Росс составил гороскоп на март 2021 года для всех знаков Зодиака и отметил, что самым удачливым будет знак Рыбы.

Рыбам до 20 марта светит встреча с суженым, а также с неба на голову может упасть мешок с деньгами, поделился эксперт прогнозом с Главредом.

Собеседник добавил, что Рыбы могут успешно открыть свое дело, удачно куда-то съездить и закрутить яркий курортный роман.

"...Рыбам следует активно пользоваться своей удачливостью и проявлять смекалку", – посоветовал эксперт.

Ранее астрологи составили гороскоп для Рыб на 2021 год. Эксперты посоветовали отдаваться работе, не отлынивать от ответственности и не рисковать деньгами.

По словам астрологов, у представителя этого знака Зодиака может быть тайный покровитель.

Астролог Юлия Погорельченко раскрыла Главреду особенности знака Зодиака Рыбы. Эксперт назвала самые позитивные и негативные черты характера Рыб. Самые позитивные черты – глубина, чувствительность и сильное воображение, а наиболее негативные – хаотичность, жертвенность и нерешительность.