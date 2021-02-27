Астролог назвал самый удачливый знак Зодиака марта 2021

Одному зодиакальному представителю Влад Росс спрогнозировал позитив и в любовной, и в материальной сфере.
Астролог Влад Росс составил гороскоп на март 2021 года для всех знаков Зодиака и отметил, что самым удачливым будет знак Рыбы.
Рыбам до 20 марта светит встреча с суженым, а также с неба на голову может упасть мешок с деньгами, поделился эксперт прогнозом с Главредом.
Собеседник добавил, что Рыбы могут успешно открыть свое дело, удачно куда-то съездить и закрутить яркий курортный роман.
"...Рыбам следует активно пользоваться своей удачливостью и проявлять смекалку", – посоветовал эксперт.
- Ранее астрологи составили гороскоп для Рыб на 2021 год. Эксперты посоветовали отдаваться работе, не отлынивать от ответственности и не рисковать деньгами.
- По словам астрологов, у представителя этого знака Зодиака может быть тайный покровитель.
- Астролог Юлия Погорельченко раскрыла Главреду особенности знака Зодиака Рыбы. Эксперт назвала самые позитивные и негативные черты характера Рыб. Самые позитивные черты – глубина, чувствительность и сильное воображение, а наиболее негативные – хаотичность, жертвенность и нерешительность.
Знак Зодиака Рыбы
Рыбы – это один из водных знаков Зодиака. Рыбы закрывают зодиакальный круг – всего насчитывается 12 знаков Зодиака, и этот знак является 12-м.
Рыбами считаются люди, которые родились в период с 19 февраля по 20 марта.
Автор: Екатерина Присяжнюк