Астролог назвала знак Зодиака, которому нужно оторваться от материального

Василиса Володина посоветовала Ракам в марте обратить внимание на духовность / Анастасия Олейникова для Главреда

Российский астролог Василиса Володина составила гороскоп для Рака на март 2021 года и посоветовала этим зодиакальным представителям думать о чем-то высоком.

Духовность – это тренд, на который Ракам нужно обратить внимание, рассказала эксперт в видео, опубликованном на ее канале в YouTube.

Володина добавила, что представителям этого знака Зодиака нужно распахнуть свои горизонты и воспарить мыслью.

"…Постарайтесь именно с этой точки зрения оценивать все свои действия в марте, насколько они полезны всему миру, а не вам, насколько они развивают, ведут к лучшему, к чистому, самому хорошему, что есть в человеческой природе", – сказала астролог.

Ранее Василиса Володина поделилась гороскопом на март текущего года для всех зодиакальных представителей.

Эксперт предупредила, что самый напряженный период будет с 18 по 28 число.

Что ждет Раков в 2021 году – прогноз от астрологов

Астрологи отметили, что рядом с Раками будет находиться удача, однако они сами могут все испортить, если будут лениться.

Эксперты отметили, что на протяжении первого полугодия людям, рожденным под этим знаком, придется активно потрудиться, и благодаря этому можно улучшить материальное положение.