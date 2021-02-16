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Астролог назвала знак Зодиака, которому нужно оторваться от материального

16 февраля 2021, 05:02
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Представителям стихии вода эксперт посоветовала распахнуть свои горизонты.

Астролог посоветовала Ракам в марте обратить внимание на духовность
Василиса Володина посоветовала Ракам в марте обратить внимание на духовность / Анастасия Олейникова для Главреда

Российский астролог Василиса Володина составила гороскоп для Рака на март 2021 года и посоветовала этим зодиакальным представителям думать о чем-то высоком.

Духовность – это тренд, на который Ракам нужно обратить внимание, рассказала эксперт в видео, опубликованном на ее канале в YouTube.

Володина добавила, что представителям этого знака Зодиака нужно распахнуть свои горизонты и воспарить мыслью.

"…Постарайтесь именно с этой точки зрения оценивать все свои действия в марте, насколько они полезны всему миру, а не вам, насколько они развивают, ведут к лучшему, к чистому, самому хорошему, что есть в человеческой природе", – сказала астролог.

Что ждет Раков в 2021 году – прогноз от астрологов

Астрологи отметили, что рядом с Раками будет находиться удача, однако они сами могут все испортить, если будут лениться.

Эксперты отметили, что на протяжении первого полугодия людям, рожденным под этим знаком, придется активно потрудиться, и благодаря этому можно улучшить материальное положение.

Знак Зодиака Рак

Всего насчитывается 12 знаков Зодиака. Рак – один из трех водных знаков. Раками считаются люди, которые родились в период с 22 июня по 22 июля.

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