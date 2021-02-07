Одному знаку Зодиака грозит предательство и обман на крупную сумму – астролог

В феврале Ракам грозит предательство и кидалово, предупредил астролог / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс составил гороскоп для Рака на февраль 2021 года и предупредил, что представителей этого знака Зодиака могут обмануть на очень крупную сумму или предать.

Раки могут вложиться в новостройку, возведение которой скоро навсегда заморозят, поделился эксперт прогнозом с Главредом.

Собеседник посоветовал Рака отказаться от путешествий, поскольку в дороге возможны неожиданные ситуации, в частности есть большая угроза переломов.

"…Рака в этом месяце могут предать или обмануть на очень большую сумму денег. Особенно следует быть аккуратным Раку с недвижимостью…", – посоветовал Росс.

Ранее был составлен гороскоп для Рака на 2021 год.

Астрологи выяснили, что Ракам светит удача, главное – самим все не испортить, не лениться. Эксперты спрогнозировали этим зодиакальным представителям кардинальные изменения.