Одному знаку Зодиака грозит предательство и обман на крупную сумму – астролог

Некоторым людям в феврале лучше отказаться от путешествий, отметил эксперт.
Астролог Влад Росс составил гороскоп для Рака на февраль 2021 года и предупредил, что представителей этого знака Зодиака могут обмануть на очень крупную сумму или предать.
Раки могут вложиться в новостройку, возведение которой скоро навсегда заморозят, поделился эксперт прогнозом с Главредом.
Собеседник посоветовал Рака отказаться от путешествий, поскольку в дороге возможны неожиданные ситуации, в частности есть большая угроза переломов.
"…Рака в этом месяце могут предать или обмануть на очень большую сумму денег. Особенно следует быть аккуратным Раку с недвижимостью…", – посоветовал Росс.
- Ранее был составлен гороскоп для Рака на 2021 год.
- Астрологи выяснили, что Ракам светит удача, главное – самим все не испортить, не лениться. Эксперты спрогнозировали этим зодиакальным представителям кардинальные изменения.
Знак Зодиака Рак
Всего насчитывается 12 знаков Зодиака. Рак – один из трех водных знаков. Раками считаются люди, которые родились в период с 22 июня по 22 июля.
Автор: Екатерина Присяжнюк