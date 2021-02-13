Астролог раскрыла, что под запретом в новый лунный месяц

Василиса Володина спрогнозировала, что нельзя делать на протяжении нового лунного месяца / instagram.com/vasilisa.volodina

Российский астролог Василиса Володина составила гороскоп 2021 на новый лунный месяц и дала личные советы всем.

Эксперт на своей странице в Instagram посоветовала не доходить до крайностей во время борьбы за личные цели.

По ее словам, также не стоит разрушать что-то без цели, чтобы просто были обновления. Володина добавила, что перед тем, как решительно действовать, необходимо выяснить, хватит ли сил для рывка.

"Личные советы всем: в борьбе за персональные цели не доходите до крайностей. Учтите, что компромисс недостижим прямо сейчас: или-или…", – поделилась автор.

Астролог предупредила, что на протяжении месяца есть угроза проблем с электросетями, могут сходить лавины, возможны большие аварии.

Напомним, вечером 11 февраля наступило новолуние 2021 – 1 день нового лунного месяца. Последний лунный день – 30-й – будет 24 марта.

Ранее Василиса Володина поделилась гороскопом на март. Астролог сказала, что с 18 по 28 число будут самые напряженные дни.