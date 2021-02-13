Астролог раскрыла, что под запретом в новый лунный месяц

Эксперт поделилась, от чего стоит отказаться почти до конца марта.
Российский астролог Василиса Володина составила гороскоп 2021 на новый лунный месяц и дала личные советы всем.
Эксперт на своей странице в Instagram посоветовала не доходить до крайностей во время борьбы за личные цели.
По ее словам, также не стоит разрушать что-то без цели, чтобы просто были обновления. Володина добавила, что перед тем, как решительно действовать, необходимо выяснить, хватит ли сил для рывка.
"Личные советы всем: в борьбе за персональные цели не доходите до крайностей. Учтите, что компромисс недостижим прямо сейчас: или-или…", – поделилась автор.
Астролог предупредила, что на протяжении месяца есть угроза проблем с электросетями, могут сходить лавины, возможны большие аварии.
- Напомним, вечером 11 февраля наступило новолуние 2021 – 1 день нового лунного месяца. Последний лунный день – 30-й – будет 24 марта.
- Ранее Василиса Володина поделилась гороскопом на март. Астролог сказала, что с 18 по 28 число будут самые напряженные дни.
Новолуние
Новолунием называют фазу Луны, при которой спутник Земли находится между нашей планетой и Солнцем примерно на одной прямой, пишет Wikipedia. В энциклопедии отмечается, что когда Луна и Земля находятся на одной прямой с Солнцем, происходит солнечное затмение.