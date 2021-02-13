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Астролог раскрыла, что под запретом в новый лунный месяц

13 февраля 2021, 05:26
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Эксперт поделилась, от чего стоит отказаться почти до конца марта.

Астролог спрогнозировала, что нельзя делать на протяжении нового лунного месяца
Василиса Володина спрогнозировала, что нельзя делать на протяжении нового лунного месяца / instagram.com/vasilisa.volodina

Российский астролог Василиса Володина составила гороскоп 2021 на новый лунный месяц и дала личные советы всем.

Эксперт на своей странице в Instagram посоветовала не доходить до крайностей во время борьбы за личные цели.

По ее словам, также не стоит разрушать что-то без цели, чтобы просто были обновления. Володина добавила, что перед тем, как решительно действовать, необходимо выяснить, хватит ли сил для рывка.

"Личные советы всем: в борьбе за персональные цели не доходите до крайностей. Учтите, что компромисс недостижим прямо сейчас: или-или…", – поделилась автор.

Астролог предупредила, что на протяжении месяца есть угроза проблем с электросетями, могут сходить лавины, возможны большие аварии.

Новолуние

Новолунием называют фазу Луны, при которой спутник Земли находится между нашей планетой и Солнцем примерно на одной прямой, пишет Wikipedia. В энциклопедии отмечается, что когда Луна и Земля находятся на одной прямой с Солнцем, происходит солнечное затмение.

Василиса Володина гороскоп 2021
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