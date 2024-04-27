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Астролог сказал, когда может закончиться война: "2025 год будет интересным для Украины"

Алёна Воронина
27 апреля 2024, 12:56
В течение 2024 года война в Украине еще будет продолжаться.
Украинские военые, астрология
Астролог сказал, когда может закончиться война/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, depositphotos.com/ua

Война в Украине еще продлится в течение 2024 года. В 2025 году наше государство будет получать еще больше поддержки и помощи, а также сможет найти свою точку опоры.

Таким прогнозом поделился астролог Давид Векуа. Он отмечает, что возможно замораживание войны, если Украине не удастся перенести боевые действия на территорию страны-агрессора России.

"Я думаю, что многие слышали эту новость, что Турция предложила Украине план замораживания конфликта по текущей линии. Это самое вероятное развитие событий, если мы не перенесем боевые действия на территорию противника", - отметил астролог.

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Астролог добавил, что "2025 год будет интересным для Украины, потому что мы получим еще больше поддержки, помощи и найдем свою точку опоры".

Когда закончится война в Украине - прогнозы астрологов

Ранее астролог Ангелина Вакулина дала прогноз, когда война закончится. По ее словам, военные действия и массовые ракетные удары могут закончится скоро.

Также ранее астролог назвал точную дату, когда закончится война в Украине. Согласно прогнозу астролога, война может продлиться еще год.

Напомним, астролог назвала 3 города, которые ждет судьбоносное событие в мае. Что ждет Украину в мае рассказала в гороскопе для городов Украины астролог Яна Рубан.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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