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Один знак Зодиака ждет суперовый декабрь 2020 – астролог

1 декабря 2020, 15:24

Воздушному знаку Зодиака эксперт спрогнозировал фарт в разных сферах жизни.

Весам спрогнозирован суперовый декабрь 2020 – Гороскоп на декабрь 2020 Весы
Весам спрогнозирован суперовый декабрь текущего года / Скриншот

Астролог Влад Росс составил гороскоп на декабрь 2020 года для Весов и отметил, что для представителей этого знака Зодиака месяц будет суперовым.

Особенно благоприятная ситуация у Весов сложится в плане любовных отношений, им можно признаваться в любви, беременеть и рожать детей, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что людям, рожденным под этим знаком Зодиака, будет фартить при заключении соглашений.

"…Супер-месяц ждет представителей знака Весы… Их ждут очень плодотворные заграничные поездки, путешествия, а также обучение", – сказал эксперт.

Астролог отметил, что Весам также светит фарт во всем, что касается искусства и эстетики.

  • Ранее астрологи выяснили, что Весов раздражает зависимость от чего-либо, и они терпеть не могут любителей "халявы".
  • Эксперты также узнали, что рожденные под этим знаком люди не любят тех, кто хочет казаться лучше, чем есть на самом деле.

Знак Зодиака Весы

В зодиакальном круге насчитывается 12 знаков. Весы – один из трех воздушных знаков. Весами считаются люди, рожденные в период с 23 сентября по 22 октября.

Влад Росс гороскоп Весы гороскоп на декабрь 2020
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