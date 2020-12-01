Один знак Зодиака ждет суперовый декабрь 2020 – астролог

Весам спрогнозирован суперовый декабрь текущего года / Скриншот

Астролог Влад Росс составил гороскоп на декабрь 2020 года для Весов и отметил, что для представителей этого знака Зодиака месяц будет суперовым.

Особенно благоприятная ситуация у Весов сложится в плане любовных отношений, им можно признаваться в любви, беременеть и рожать детей, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что людям, рожденным под этим знаком Зодиака, будет фартить при заключении соглашений.

"…Супер-месяц ждет представителей знака Весы… Их ждут очень плодотворные заграничные поездки, путешествия, а также обучение", – сказал эксперт.

Астролог отметил, что Весам также светит фарт во всем, что касается искусства и эстетики.

Ранее астрологи выяснили, что Весов раздражает зависимость от чего-либо, и они терпеть не могут любителей "халявы".

Эксперты также узнали, что рожденные под этим знаком люди не любят тех, кто хочет казаться лучше, чем есть на самом деле.