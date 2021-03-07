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Астролог спрогнозировал, кого в марте подстережет COVID-19

7 марта 2021, 02:25
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У одного знака Зодиака может начать хромать здоровье, поделился эксперт.

Астролог предупредил, что в марте Девы могут подхватить COVID-19
В марте Девы могут подхватить коронавирус, предупредил астролог / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс составил гороскоп на март для Девы и предупредил, что представителей этого знака Зодиака может подстеречь коронавирус COVID-19.

Девам грозит нехватка энергии, возможен упадок сил, здоровье может начать хромать, поделился эксперт прогнозом с Главредом.

Собеседник посоветовал Девам ничего не предпринимать, расслабиться, заняться йогой, сходить в сауну или на массаж.

"…любая активность в работе может привести к конфликту с начальством, что впоследствии может обернуться крахом карьеры. Совершив мелкую ошибку в марте, Дева может расплачиваться за нее весь год…", – предупредил астролог.

Ранее астрологи составили подробный гороскоп для Девы на 2021 год.

Эксперты предупредили, что до конца апреля этим зодиакальным представителям грозят изменения, с которым будет непросто свыкнуться. В прогнозе отмечается, что до середины летнего периода изменений может стать намного больше.

Знак Зодиака Дева

Всего насчитывается 12 знаков Зодиака. Дева – один из трех земных знаков. Девами считаются люди, рожденные в период с 23 августа по 22 сентября.

Влад Росс Гороскоп на март гороскоп Дева
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