Астролог спрогнозировал, кого в марте подстережет COVID-19

У одного знака Зодиака может начать хромать здоровье, поделился эксперт.
Астролог Влад Росс составил гороскоп на март для Девы и предупредил, что представителей этого знака Зодиака может подстеречь коронавирус COVID-19.
Девам грозит нехватка энергии, возможен упадок сил, здоровье может начать хромать, поделился эксперт прогнозом с Главредом.
Собеседник посоветовал Девам ничего не предпринимать, расслабиться, заняться йогой, сходить в сауну или на массаж.
"…любая активность в работе может привести к конфликту с начальством, что впоследствии может обернуться крахом карьеры. Совершив мелкую ошибку в марте, Дева может расплачиваться за нее весь год…", – предупредил астролог.
Ранее астрологи составили подробный гороскоп для Девы на 2021 год.
Эксперты предупредили, что до конца апреля этим зодиакальным представителям грозят изменения, с которым будет непросто свыкнуться. В прогнозе отмечается, что до середины летнего периода изменений может стать намного больше.
Знак Зодиака Дева
Всего насчитывается 12 знаков Зодиака. Дева – один из трех земных знаков. Девами считаются люди, рожденные в период с 23 августа по 22 сентября.