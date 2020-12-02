Астролог спрогнозировал перед Новым годом погодный сюрприз

Погода перед праздником будет сумбурная, спрогнозировал эксперт.
Астролог Влад Росс составил гороскоп на декабрь 2020 года и отметил, что перед Новым годом прогнозируется погодный сюрприз.
В последние дни декабря неожиданно выпадет снег, рассказал эксперт Главреду.
Собеседник добавил, что в последние дни месяца ничего не будет предвещать снега, однако он выпадет и сразу же начнет таять.
"…вдруг он (снег – Ред.) выпадет прямо перед Новым годом. Однако он сразу же начнет таять. Погода будет сумбурная", – поделился прогнозом эксперт.
- Ранее Влад Росс сообщил, что в двадцатых числах декабря текущего года Земле грозит катастрофа.
- Астролог сказал, что на нашей планете 21-23 декабря возможна катастрофа из-за небесного тела – это астероид или комета.
- По его словам, также есть угроза катаклизмов – мощных землетрясений и цунами.
Автор: Екатерина Присяжнюк