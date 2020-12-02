Астролог спрогнозировал перед Новым годом погодный сюрприз

Перед Новым годом неожиданно пойдет снег, спрогнозировал астролог / УНИАН

Астролог Влад Росс составил гороскоп на декабрь 2020 года и отметил, что перед Новым годом прогнозируется погодный сюрприз.

В последние дни декабря неожиданно выпадет снег, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что в последние дни месяца ничего не будет предвещать снега, однако он выпадет и сразу же начнет таять.

"…вдруг он (снег – Ред.) выпадет прямо перед Новым годом. Однако он сразу же начнет таять. Погода будет сумбурная", – поделился прогнозом эксперт.