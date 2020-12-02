Земле грозит катастрофа: астролог назвал даты

Нашей планете грозят разные катаклизмы, отметил эксперт.
Астролог Влад Росс составил гороскоп на декабрь 2020 года и предупредил, что в двадцатых числах месяца есть большая угроза катастрофы.
На Земле 21-23 декабря может произойти катастрофа из-за кометы или астероида, поделился эксперт прогнозом с Главредом.
Собеседник добавил, что на протяжении месяца также возможны разные катаклизмы, например, мощные землетрясения и цунами.
"Также 21-23 декабря существует большая опасность катастрофы для нашей планеты из-за астероида или кометы, либо случится другая катастрофа примерно, как в новом голливудском фильме Гренландия…", – сказал Росс.
- Ранее Влад Росс предупреждал, что в декабре текущего года на Земле из-за астероида может произойти глобальная катастрофа.
- Астролог добавил, что в океан могут упасть небесные тела и спровоцировать "колоссальные цунами".
Автор: Екатерина Присяжнюк