Земле грозит катастрофа: астролог назвал даты

С 21-23 декабря текущего года нашей планете грозит катастрофа, спрогнозировал астролог / Reuters

Астролог Влад Росс составил гороскоп на декабрь 2020 года и предупредил, что в двадцатых числах месяца есть большая угроза катастрофы.

На Земле 21-23 декабря может произойти катастрофа из-за кометы или астероида, поделился эксперт прогнозом с Главредом.

Собеседник добавил, что на протяжении месяца также возможны разные катаклизмы, например, мощные землетрясения и цунами.

"Также 21-23 декабря существует большая опасность катастрофы для нашей планеты из-за астероида или кометы, либо случится другая катастрофа примерно, как в новом голливудском фильме Гренландия…", – сказал Росс.