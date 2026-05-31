Белая полоса уже на пороге: кто получит деньги, любовь и новый статус в июне 2026

Гороскоп на июнь 2026 свидетельствует: у Скорпионов начинается время исполнения желаний.

Гороскоп для Скорпионов на июнь 2026 - прогноз Анжелы Перл

Кратко:

Начало месяца откроет Скорпионам новые источники дохода

Слияние Венеры и Юпитера с 8 по 10 июня принесет крупное везение

Ретроградный Меркурий с 29 июня изменит планы на путешествия

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2026 для Скорпионов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 31 мая произошло полнолуние во втором доме гороскопа — в секторе денег. Ближайшую неделю (и в целом до 10 июня), пока полнолуние будет сильным, финансовые темы выйдут на первый план. Это может быть получение дохода, появление нового клиента или предложение о работе. Возможен и противоположный сценарий: завершение крупного проекта, увольнение и финальная выплата за проделанный труд.

Также этот период затронет финансовые документы, сделки и контракты. Вероятны операции с недвижимостью (покупка или продажа квартиры, дома), приобретение автомобиля или инвестиции в ценные бумаги.

"Второй дом — это в принципе всё, что касается ваших личных финансов и источников дохода, так что ждите новостей в этой сфере", - отметила астролог.

2 июня Меркурий переходит в девятый дом гороскопа, который отвечает за дальние страны и заграницу. Возможна далекая поездка, перелет или решение вопросов с документами: подача на визу, оформление загранпаспорта, собеседование на гражданство или ПМЖ. Вероятность отправиться в путешествие — причем на долгий срок — сейчас очень высока. Также возможны активные контакты, звонки и переписка с кем-то из-за рубежа или даже знакомство с иностранцем.

Меркурий задержится в этом секторе надолго — почти на два с половиной месяца, до 10 августа. Если вы планируете сейчас покупать билеты или бронировать отели, выбирайте тарифы с возможностью возврата или изменения даты. Дело в том, что в конце июня планета развернется в ретроградное движение. В моменты разворота Меркурий очень любит путать наши планы и менять расписание.

Кроме того, девятый дом символизирует высшее образование и издательское дело. Вы можете пойти учиться, начать писать статьи для журналов или подписать контракт с типографией на публикацию собственной книги.

В период с 8 по 10 июня в вашем девятом доме соединяются Венера и Юпитер. Это невероятно удачное астрологическое событие. Венера — планета любви и малого счастья, а Юпитер — планета изобилия и большого счастья.

"Их слияние сулит Скорпионам крупное везение, неожиданные подарки или начало красивого романа. Для многих это проиграется как серьезная финансовая прибыль или появление редких возможностей — перед вами буквально откроются закрытые до этого двери. Обязательно проследите, какие приятные события произойдут у вас в эти три дня", - свидетельствует гороскоп на месяц.

14 июня Венера меняет знак и входит в 10-й дом. Венера всегда приносит гармонию, удовольствие и приятные известия. Поскольку 10-й дом отвечает за работу, бизнес, карьеру и личные достижения, ждите хороших новостей в профессиональной сфере. Это может быть подписание выгодного клиента, предложение о повышении, премия или долгожданный уход в отпуск.

Так как этот сектор символизирует еще и наш социальный статус, Венера может принести предложение руки и сердца, новость о беременности или получение диплома, когда статус студента официально меняется на статус выпускника.

15 июня произойдет новолуние в восьмом доме. Если в конце мая полнолуние подсветило тему личного кошелька, то теперь фокус смещается на финансы других людей и совместные ресурсы. Это могут быть деньги вашего партнера по браку (мужа или жены), материальная помощь от родителей или выплаты им, оформление алиментов, получение стипендии или гранта на обучение. Также актуализируются вопросы страховок, кредитов и взаимодействия с банками. Возможны новости о наследстве, одобрение ипотеки или подписание договора о рефинансировании. Если вы работаете на себя, новолуние принесет новых крупных заказчиков.

Восьмой дом — это еще и сектор инвестиций, совместного имущества и крупного бизнеса. Возможно, вы решите вложить деньги в новый проект, объединить капиталы с кем-то, открыть совместное дело или привлечь спонсора. С психологической точки зрения этот дом отвечает за доверие и эмоциональную близость. На этом новолунии вы можете принять решение съехаться со своим любимым человеком и начать жить вместе. Период обещает быть очень эмоциональным.

21 июня — день летнего солнцестояния. Это мощный, по-настоящему магический день, когда силы света побеждают тьму, а световой день становится самым длинным в году. Считается, что в это время открывается портал светлых сил.

День идеально подходит для духовных практик, медитаций, чтения молитв, наведения порядка в жизни и загадывания желаний.

22 июня Солнце переходит в ваш девятый дом, присоединяясь к Меркурию и Юпитеру. Оно добавит вам энергии и подсветит все темы этого сектора: дела с иностранцами, зарубежные поездки, высшее образование и судебные или юридические документы. Какой-то важный для вас вопрос в этих сферах наконец прояснится.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

29 июня станет крайне насыщенным и энергетически сложным днем, так как здесь сходятся сразу три астрологических события:

1. Марс входит в восьмой дом до 12 августа. Марс — планета активности и напора. На полтора месяца ваша энергия будет направлена на финансовые дела: вы станете активно закрывать долги, гасить кредитные карты или оформлять документы. Начнется суета вокруг наследства или раздела имущества при разводе.

2. Меркурий разворачивается в ретроградное движение до 23 июля в вашем девятом доме. Это прекрасное время, чтобы вернуться к заброшенной учебе, восстановить диплом или переучиться. Возможно, вы решите поехать в отпуск в то место, где уже бывали раньше, или начнете переоформлять старый паспорт/визу. В личной жизни может произойти возобновление отношений с человеком из прошлого, который живет далеко или принадлежит к другой культуре.

3. Полнолуние в третьем доме, который отвечает за коммуникацию, звонки, встречи, переговоры и договоренности. Полнолуние принесет ясность в ваши отношения с родственниками (братьями, сестрами), соседями или близкими друзьями. Возможно, вы решите спонтанно поехать куда-то вместе. Поскольку третий дом связан с транспортом, может остро встать вопрос покупки, ремонта или регистрации автомобиля. Также вероятны неожиданные встречи или сообщения от людей, которых вы очень давно не видели.

30 июня Юпитер — планета удачи и изобилия — покидает ваш 9-й дом и на целый год (до июля 2027 года) переходит в ваш 10-й дом карьеры и статуса. В прошлый раз Юпитер гостил здесь 12 лет назад. Этот транзит масштабирует ваши цели. Вы начнете мыслить шире и глобальнее, четко понимая, чего хотите достичь. Юпитер принесет вам настоящую полосу везения в работе: если вы мечтали о грандиозном проекте или должности, вы их получите. Ваш бизнес начнет расширяться.

Кроме того, Юпитер очень часто дает в этот период заключение брака или рождение детей. В любом случае ваш статус изменится в лучшую сторону.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

