Будет Голубая Луна: астролог назвал серьезную опасность во время полнолуния

В августе будет очень интересное полнолуние - Голубая Луна или Осетровое полнолуние. Его можно будет наблюдать уже 1 августа в 4:35. Об этом в интервью Главреду рассказал астролог Влад Росс.
В это время Луна будет в знаке Водолея - знак свободы, независимости и интеллекта. Вы сможете найти баланс между личным и коллективным. Особенно первая неделя будет благоприятна для больших ожиданий, завязывания дружбы.
"В период этого полнолуния, 1-7 августа, благоприятно расставаться с привязанностями, которые утратили актуальность, и закрывать все незакрытые двери", - говорит астролог.
В это время российский диктатор Владимир Путин может начать новую волну мобилизации.
"Путин закроет двери перед всеми российскими мужчинами, которые еще не успели уехать из РФ. По сути, у россиян останется последний месяц – август, когда у них еще есть какой-никакой шанс бежать из России, дабы не отправиться на фронт в Украину, где они непременно будут убиты", - добавил астролог.
В это время полнолуние будет в напряжении с Юпитером. Астролог рекомендует не строить иллюзий насчет отношений, если знакомитесь с новыми людьми. Юпитер повышает важность и эксцентричность.
Уже 30 августа начнется полнолуние в Рыбах. Оно может сколыхнуть внутренние страхи. Еще с 24 августа украинсцев может охватить тревожность, которая может сказаться на психике.
"Также это полнолуние может давать ощущение отстраненности, будет казаться, что вы покинуты всеми. Особенно тяжело будет тем, у кого есть травмы, связанные с войной, а также с чувством одиночества и отверженности. Особенно полнолуние будет влиять на представителей знаков Рыбы и Дева", - рассказал Влад Росс.
Несмотря на то, что эмоции будут сильными, многие будут пытаться их скрывать. Однако астролог убежден, что лучше признавать свои чувства, пытаться смело прожить день и найти того, кому можно рассказать о своем страхе.
Смотрите видео с интервью астролога Влада Росса для Главреда:
Кто такой Влад Росс
Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.
Также мы рассказывали о том, что астролог Росс предупредил людей о невероятно сложном августе. Как говорит астролог Влад Росс, довольно опасные периоды будут с 8 по 10 августа и 22 августа ‒ из-за квадратов Венеры (сперва к Урану, потом к Юпитеру).
Недавно были названы 3 знака зодиака, которым не повезет в августе. Во время полнолуния в августе некоторых знаков зодиака ждут неприятности, поэтому нужно быть крайне осторожными.
Другие новости:
- Почему 29 июля нельзя ни в коем случае месить тесто: старые приметы и запреты
- Экстраверт или интроверт: психологический тест расскажет о вашем типе личности
- Приметы на 30 июля: что нельзя делать, чтобы не потерять много денег