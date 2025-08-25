Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Четыре знака зодиака начинают новую главу жизни в последние дни августа

Сергей Кущ
25 августа 2025, 11:12
107
Последние дни августа — это время, когда стоит довериться переменам.
Четыре знака зодиака начинают новую главу жизни в последние дни августа
Четыре знака зодиака начинают новую главу жизни в последние дни августа / Колаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Для кого конец лета станет решающим
  • В чем будут проявляться изменения

Конец августа несёт особую энергетику обновления: многие ощущают желание оставить прошлое позади и сделать шаг в будущее. Астрологи отмечают, что именно в это время четыре знака зодиака переживут настоящее перерождение. Их ждут перемены, новые вызовы и возможность взглянуть на мир свежим взглядом.

Рыбы

Для Рыб конец августа станет временем, когда нужно окончательно проститься с прошлым. Всё, что держало вас — старые привычки, страхи, внутренние раны — должно быть отпущено. Ваше возрождение похоже на феникса: сначала огонь сжигает всё до пепла, а затем рождается новая жизнь. Рыбы смогут открыть для себя простые радости мира заново, ощутить доверие, невинность и надежду, о которых, казалось, давно забыли.

видео дня

Близнецы

Возрождение Близнецов связано с доверием к другим. После долгого периода, когда приходилось полагаться только на себя, вы осознаете: просить о помощи — это не слабость, а сила. Сейчас вам важно позволить окружающим позаботиться о вас, пока вы восстанавливаете силы. Перемены придут мягко, постепенно, но вскоре вы сами удивитесь, насколько изменились и окрепли.

Козерог

Козерогов ждёт новое начало, полное энергии и спонтанности. Подобно новорожденному жеребёнку, вы сразу сделаете шаги в будущее, не боясь ошибок. Осторожность и сомнения останутся позади, а на смену им придёт жажда жить здесь и сейчас. Конец августа принесёт ощущение свободы и радости: вы начнёте смотреть на мир как на пространство для наслаждения, а не выживания.

Рак

Путь Раков к перерождению будет необычным и драматичным, словно сюжет древнегреческого мифа. Вас ждут неожиданные повороты, но именно они дадут шанс проявить свою силу. Вы сможете стать главным героем собственной истории, надеть "доспехи" и отправиться в новые, смелые приключения. Жизнь обещает быть загадочной, насыщенной и по-настоящему волшебной.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака гороскоп на август
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Китай сделал окончательное заявление по отправке миротворцев в Украину

Китай сделал окончательное заявление по отправке миротворцев в Украину

12:49Мир
"Нелегитимность" Зеленского: Сибига жестко ответил на новый бред Лаврова

"Нелегитимность" Зеленского: Сибига жестко ответил на новый бред Лаврова

12:49Украина
Будет самый холодный день: украинцев предупредили о температуре +4 и назвали дату

Будет самый холодный день: украинцев предупредили о температуре +4 и назвали дату

12:17Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на сентябрь 2025: в жизни одного знака произойдут судьбоносные события

Гороскоп на сентябрь 2025: в жизни одного знака произойдут судьбоносные события

На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову

На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову

Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчас

Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчас

Сентябрь 2025 откроет Близнецам новые горизонты: гороскоп на месяц

Сентябрь 2025 откроет Близнецам новые горизонты: гороскоп на месяц

Последние новости

12:51

Выезд мужчин до 25 лет за границу: в Раде появился законопроект, подробности

12:49

Китай сделал окончательное заявление по отправке миротворцев в Украину

12:49

"Нелегитимность" Зеленского: Сибига жестко ответил на новый бред Лаврова

12:38

Негативная энергетика: какие вещи из секонд-хенда "высасывают" деньги из дома

12:17

Будет самый холодный день: украинцев предупредили о температуре +4 и назвали дату

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
12:13

Когда ждать ракетного удара: РФ запускает "Калибры" по Украине почти по расписанию

12:06

"Продажная": Настю Каменских разоблачили за отвратительный поступок

11:58

Как очистить микроволновку лишь за 5 минут: дешевый, но очень эффективный способВидео

11:52

Цены подскочили на 53% за год: в Украине рекордно подорожала любимая ягода

Реклама
11:36

Шабунин скрыл дом в США стоимостью более 1 млн долларов, - СМИ

11:24

Китайский гороскоп на завтра 26 августа: Быкам - обиды, Драконам - страх

11:20

Уже в сентябре украинцам "прилетит" прибавка к пенсии: кому и сколько начислят

11:15

4 ядовитых продукта, которые мы едим каждый день: мало кто об этом догадываетсяВидео

11:12

Четыре знака зодиака начинают новую главу жизни в последние дни августа

10:56

Длинный Нептун бьет на 1000 км: первые кадры новой украинской крылатой ракеты

10:49

Львов замерз: градусники показали экстремальный минимум

10:48

Какие вещи покойного не стоит оставлять дома - приметы и мнение священниковВидео

09:57

"Украина сама вредит": Словакия угрожает перекрыть Киеву поставки дизеля

09:54

Что с собой делает предательница Ани Лорак на самом деле - детали

09:34

Киев и Будапешт обменялись колкими заявлениями из-за "Дружбы"

Реклама
09:26

В РФ заговорили о модернизации ядерного щита из-за "колоссальных угроз" - СМИ

09:05

"Немало активов на оккупированных территориях": вскрылась правда о Софии Ротару

09:01

Москва отвергла мирные инициативы Трампа: Лавров озвучил требования Путина

09:00

Новый учебный год, выплаты учителям и повестки под камеру: что изменится для украинцев с 1 сентября

08:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 августа (обновляется)

08:44

"Не будет мира никогда": Наталья Сумская сделала громкое публичное заявление

08:24

Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Гороскоп на завтра 26 августа: Близнецам - неудача, Львам - радостные новости

07:26

Около 30 стран готовы поддержать Украину: Германия настаивает на расширении гарантий

06:45

Около 10 "прилетов", горят дома: РФ нанесла массированный удар дронами по Сумщине

06:10

Бои за Доброполье: россияне меняют тактику, ВСУ сорвали политическую составляющую наступления врагамнение

05:55

Мощный шторм накрыл страну: когда закончится магнитная буря

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 3 секунды найти букву V

05:09

Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчасВидео

04:30

"Машина почти не ездила": как проверить авто на скрученный пробег

03:45

На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову

01:30

"Очень агрессивно": кум и экс-бойфренд Каменских рассказал, за что невзлюбил Потапа

01:03

Были в полной информационной изоляции: Хилюк рассказал о том, что происходило в пленуФотоВидео

24 августа, воскресенье
23:41

Контрнаступление ВСУ на Донбассе: военные раскрыли детали продвижения

23:03

Гороскоп на сентябрь 2025: один знак зодиака получит огромный бонус от вселеннойВидео

Реклама
22:09

В Венгрии возмущены заявлением Зеленского в День Независимости: в чем причина

21:59

Сентябрь 2025 откроет Близнецам новые горизонты: гороскоп на месяцВидео

21:05

Самая глубокая точка на Земле - тайны Марианского желоба и жизнь в бездне

20:46

Гороскоп на сентябрь 2025: в жизни одного знака произойдут судьбоносные событияВидео

20:45

Украинские бойцы пошли в наступление: освобожден еще один населенный пунктВидео

20:20

Сергей Притула впервые показал трехнедельного сына

20:19

Настоящие звезды: три знака зодиака рождены быть в центре внимания

19:38

Эксперты советуют класть монету в морозилку: когда и зачем это нужно

19:27

На регионы налетит настоящая холодина: где влупит +3 градуса

19:22

Закрыть небо - миф современной войны или реальная стратегия защиты

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять