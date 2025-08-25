Последние дни августа — это время, когда стоит довериться переменам.

Четыре знака зодиака начинают новую главу жизни в последние дни августа / Колаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Конец августа несёт особую энергетику обновления: многие ощущают желание оставить прошлое позади и сделать шаг в будущее. Астрологи отмечают, что именно в это время четыре знака зодиака переживут настоящее перерождение. Их ждут перемены, новые вызовы и возможность взглянуть на мир свежим взглядом.

Рыбы

Для Рыб конец августа станет временем, когда нужно окончательно проститься с прошлым. Всё, что держало вас — старые привычки, страхи, внутренние раны — должно быть отпущено. Ваше возрождение похоже на феникса: сначала огонь сжигает всё до пепла, а затем рождается новая жизнь. Рыбы смогут открыть для себя простые радости мира заново, ощутить доверие, невинность и надежду, о которых, казалось, давно забыли.

Близнецы

Возрождение Близнецов связано с доверием к другим. После долгого периода, когда приходилось полагаться только на себя, вы осознаете: просить о помощи — это не слабость, а сила. Сейчас вам важно позволить окружающим позаботиться о вас, пока вы восстанавливаете силы. Перемены придут мягко, постепенно, но вскоре вы сами удивитесь, насколько изменились и окрепли.

Козерог

Козерогов ждёт новое начало, полное энергии и спонтанности. Подобно новорожденному жеребёнку, вы сразу сделаете шаги в будущее, не боясь ошибок. Осторожность и сомнения останутся позади, а на смену им придёт жажда жить здесь и сейчас. Конец августа принесёт ощущение свободы и радости: вы начнёте смотреть на мир как на пространство для наслаждения, а не выживания.

Рак

Путь Раков к перерождению будет необычным и драматичным, словно сюжет древнегреческого мифа. Вас ждут неожиданные повороты, но именно они дадут шанс проявить свою силу. Вы сможете стать главным героем собственной истории, надеть "доспехи" и отправиться в новые, смелые приключения. Жизнь обещает быть загадочной, насыщенной и по-настоящему волшебной.

