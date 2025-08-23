Новолуние изменит все: какие ТОП-3 знака зодиака получат шанс от судьбы

Главное:
Астрологи считают, что после Новолуния 23 августа трех знаков Зодиака ждут серьезные перемены. Для них откроется период новых возможностей, приятных событий и шансов начать новую страницу в жизни, пишет Главред со ссылкой на Collective World.
Телец
У представителей этого знака на горизонте появятся перспективы как в работе, так и в личной сфере. Это может быть долгожданное предложение или знакомство с человеком, который повлияет на ваши взгляды. Звезды советуют действовать смело и быстро, ведь удача не будет любить промедления.
Дева
Девы почувствуют настоящую перезагрузку. Самооценка возрастет, появится желание обновить свой стиль, пересмотреть приоритеты или начать новое дело. Окружающие начнут больше ценить ваши идеи. Время покинуть зону комфорта и открыться новым возможностям.
Козерог
Козерогов ждет старт нового этапа, связанного с карьерой, финансами или личным развитием. Возможны достойные вознаграждения за длительный труд и ощущение стабильности. Это удачный период для инвестиций в собственное развитие и решительных шагов вперед.
