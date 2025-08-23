Новолуние изменит все: какие ТОП-3 знака зодиака получат шанс от судьбы

Некоторые знаки получат новые возможности в профессиональной и личной жизни.

Кого ждут перемены / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Главное:

Новолуние 23 августа подарит новый старт трем знакам зодиака

Телец, Дева и Козерог получат шанс на перезагрузку жизни

Астрологи считают, что после Новолуния 23 августа трех знаков Зодиака ждут серьезные перемены. Для них откроется период новых возможностей, приятных событий и шансов начать новую страницу в жизни, пишет Главред со ссылкой на Collective World.

Телец

У представителей этого знака на горизонте появятся перспективы как в работе, так и в личной сфере. Это может быть долгожданное предложение или знакомство с человеком, который повлияет на ваши взгляды. Звезды советуют действовать смело и быстро, ведь удача не будет любить промедления.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Дева

Девы почувствуют настоящую перезагрузку. Самооценка возрастет, появится желание обновить свой стиль, пересмотреть приоритеты или начать новое дело. Окружающие начнут больше ценить ваши идеи. Время покинуть зону комфорта и открыться новым возможностям.

Козерог

Козерогов ждет старт нового этапа, связанного с карьерой, финансами или личным развитием. Возможны достойные вознаграждения за длительный труд и ощущение стабильности. Это удачный период для инвестиций в собственное развитие и решительных шагов вперед.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

