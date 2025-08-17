Время кардинальных перемен: каких ТОП-3 знаков ждет масштабная перезагрузка

Пришло время перестать подстраиваться под ожидания других и сосредоточиться на собственных желаниях, чтобы начать новый жизненный этап.

Какие знаки зодиака должны отбросить лишнее / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Что говорят звезды:

Кому середина года готовит перезагрузку

Овен, Близнецы и Весы - что ждет каждый знак

Середина года - отличное время, чтобы остановиться, переосмыслить свои действия и начать новый этап. Астрологи выделили несколько знаков зодиака, которым именно сейчас стоит сделать "перезагрузку", оставить прошлое и открыться для новых возможностей. Об этом пишет Главред со ссылкой на Collective World.

Овен

В течение этого года вы могли слишком перегрузить себя делами. Сейчас Вселенная намекает: время не просто замедлиться, а полностью пересмотреть путь. Не держитесь за старое, если оно больше не работает. Отпускайте и двигайтесь вперед, а смелые решения принесут новые перспективы.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Близнецы

Последние месяцы могли исчерпать вас эмоционально, создавая ощущение "застоя". Настал момент снова сделать себя приоритетом. Попробуйте изменить подход к работе, отношениям или собственным привычкам. Новизна придаст легкости, а внутренний баланс восстановится.

Весы

Вы долгое время пытались угодить другим, забывая о собственных желаниях. Теперь самое время выбрать себя. Избавьтесь от всего, что больше не приносит радости и только бременем висит на ваших плечах. Новый этап начнется тогда, когда вы позволите себе честно ответить: "Чего хочу я?".

