Рождены ли Вы под знаком богини: все расскажет дата рождения

Знание своего архетипа помогает понять собственные сильные стороны, склонности и жизненное предназначение.

Что расскажет дата рождения / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Человек, согласно нумерологии, имеет свой архетип богини, связанный с датой рождения

Каждая богиня имеет уникальные черты, отражающиеся в жизненном пути человека

Образы богинь сопровождали человечество еще с древнейших времен. Когда-то наши предки искали в них поддержку и защиту, а сегодня снова чувствуем связь с этими мифическими символами силы и гармонии, пишет Главред со ссылкой на Parade.

Астрологи, нумерологи и мистики считают, что каждая богиня имеет свой архетип, связанный с определенными датами рождения. Именно дата определяет, какая энергия защищает человека.

Архетипы богинь по датам рождения:

Афина (1, 10, 19, 28). Богиня мудрости, стратегии и войны. Люди этих дат рациональны, авторитетны и честны, умеют мыслить независимо и помогают другим находить истину.

Геката (7, 16, 25). Покровительница магии, интуиции и трансформации. Ее избранники отличаются глубинным видением, духовными поисками и тонким ощущением мира.

Афродита (3, 15, 21, 30). Символ любви, красоты и привлекательности. Такие люди живут сердцем, излучают очарование и гармонию, умеют строить отношения через доброту и дипломатию.

Гуаньинь (2, 11, 20, 29). Богиня милосердия и прощения. Ее дети чувствительные, заботливые, прирожденные целители, которые приносят в мир сострадание и поддержку.

Персефона (9, 18, 27). Владычица подземного мира и символ возрождения. Те, кто родился в эти даты, не боятся темных сторон жизни и способны помочь другим трансформироваться и обретать силу в испытаниях.

Бригитта (12, 22, 31). Кельтская богиня творчества, огня и вдохновения. Она дарует талант, поэтичность и способность зажигать других идеями.

Дурга (4, 13). Воинская богиня защиты и справедливости. Ее люди смелы, готовы бороться за правду и отстаивать тех, кто слабее.

Исида (8, 17, 26). Египетская богиня магии и возрождения. Те, кто родился в эти дни, обладают интуицией пророка, глубокой духовностью и умением открывать скрытое.

Ошун (5, 14, 23). Богиня красоты, нежности и женской магии. Ее дети очаровательны, харизматичны, притягивают любовь и достаток, живут в гармонии с творчеством.

Фрейя (6, 24). Скандинавская богиня страсти, сексуальности и силы. Она наделяет своих избранников красотой, решительностью и жаждой яркой, насыщенной жизни.

Также нумерологи назвали четыре даты рождения, которые выдают "старую душу".

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

