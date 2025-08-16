Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Рождены ли Вы под знаком богини: все расскажет дата рождения

Даяна Швец
16 августа 2025, 15:10
60
Знание своего архетипа помогает понять собственные сильные стороны, склонности и жизненное предназначение.
нумерология, богиня
Что расскажет дата рождения / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Человек, согласно нумерологии, имеет свой архетип богини, связанный с датой рождения
  • Каждая богиня имеет уникальные черты, отражающиеся в жизненном пути человека

Образы богинь сопровождали человечество еще с древнейших времен. Когда-то наши предки искали в них поддержку и защиту, а сегодня снова чувствуем связь с этими мифическими символами силы и гармонии, пишет Главред со ссылкой на Parade.

Астрологи, нумерологи и мистики считают, что каждая богиня имеет свой архетип, связанный с определенными датами рождения. Именно дата определяет, какая энергия защищает человека.

видео дня

Архетипы богинь по датам рождения:

  • Афина (1, 10, 19, 28). Богиня мудрости, стратегии и войны. Люди этих дат рациональны, авторитетны и честны, умеют мыслить независимо и помогают другим находить истину.
  • Геката (7, 16, 25). Покровительница магии, интуиции и трансформации. Ее избранники отличаются глубинным видением, духовными поисками и тонким ощущением мира.
  • Афродита (3, 15, 21, 30). Символ любви, красоты и привлекательности. Такие люди живут сердцем, излучают очарование и гармонию, умеют строить отношения через доброту и дипломатию.
  • Гуаньинь (2, 11, 20, 29). Богиня милосердия и прощения. Ее дети чувствительные, заботливые, прирожденные целители, которые приносят в мир сострадание и поддержку.
  • Персефона (9, 18, 27). Владычица подземного мира и символ возрождения. Те, кто родился в эти даты, не боятся темных сторон жизни и способны помочь другим трансформироваться и обретать силу в испытаниях.
  • Бригитта (12, 22, 31). Кельтская богиня творчества, огня и вдохновения. Она дарует талант, поэтичность и способность зажигать других идеями.
  • Дурга (4, 13). Воинская богиня защиты и справедливости. Ее люди смелы, готовы бороться за правду и отстаивать тех, кто слабее.
  • Исида (8, 17, 26). Египетская богиня магии и возрождения. Те, кто родился в эти дни, обладают интуицией пророка, глубокой духовностью и умением открывать скрытое.
  • Ошун (5, 14, 23). Богиня красоты, нежности и женской магии. Ее дети очаровательны, харизматичны, притягивают любовь и достаток, живут в гармонии с творчеством.
  • Фрейя (6, 24). Скандинавская богиня страсти, сексуальности и силы. Она наделяет своих избранников красотой, решительностью и жаждой яркой, насыщенной жизни.

Также нумерологи назвали четыре даты рождения, которые выдают "старую душу".

Больше интересных астрологических новостей:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

астролог день рождения астрологи астрология астрологический прогноз нумерология нумеролог
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
После саммита на Аляске: Зеленский раскрыл циничный замысел россиян на фронте

После саммита на Аляске: Зеленский раскрыл циничный замысел россиян на фронте

15:44Фронт
Зеленский предупредил РФ о последствиях, если Путин избежит трехсторонней встречи

Зеленский предупредил РФ о последствиях, если Путин избежит трехсторонней встречи

13:56Мир
Трамп прокомментировал встречу с Путиным: что сказал о войне в Украине

Трамп прокомментировал встречу с Путиным: что сказал о войне в Украине

12:24Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Жизнь перевернется с ног на голову: один знак зодиака получит важное сообщение

Жизнь перевернется с ног на голову: один знак зодиака получит важное сообщение

Какой будет осень в Украине: климатолог удивил прогнозом на сентябрь

Какой будет осень в Украине: климатолог удивил прогнозом на сентябрь

"Зеленский должен согласиться на сделку с РФ": Трамп сделал заявление после встречи с Путиным

"Зеленский должен согласиться на сделку с РФ": Трамп сделал заявление после встречи с Путиным

"Самым подлым образом": Олег Винник появился с новым заявлением

"Самым подлым образом": Олег Винник появился с новым заявлением

Путин попал в скандал на Аляске из-за вопроса об Украине - что произошло

Путин попал в скандал на Аляске из-за вопроса об Украине - что произошло

Последние новости

16:02

Почему 17 августа нельзя оставлять дом в беспорядке: какой церковный праздник

16:00

Копия Жанна Фриске: как выглядит сын покойной певицы

15:44

После саммита на Аляске: Зеленский раскрыл циничный замысел россиян на фронте

15:43

Разводили и сбрасывали с самолетов: после саранчи Украину атакует новый вредитель

15:25

США предлагают Украине гарантии по аналогу "5 статьи НАТО" – СМИ

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:13

"Ужасное решение": дочь Келлога раскритиковала почести для Путина на Аляске

15:10

Рождены ли Вы под знаком богини: все расскажет дата рождения

14:40

Двойник "Говорун": психолог раскрыл, почему с Трампом встречался не Путин

14:32

Портулак, пырей, амброзия: как избавиться от сорняков на огороде навсегдаВидео

Реклама
14:28

Чем отличаются два рыцаря: только единицы догадаются

13:56

Зеленский предупредил РФ о последствиях, если Путин избежит трехсторонней встречи

13:14

"Ангел смерти": в Украине заметили жуткую бабочку-призрака

13:13

Почему беременным нельзя стричь волосы: какие последствия могут бытьВидео

13:07

Mamarika намекнула на беременность: в сети появилось видеоВидео

12:27

Из чего делают соевое мясо: технология, о которой мало кто знает

12:24

Трамп прокомментировал встречу с Путиным: что сказал о войне в Украине

12:10

Наконец-то долетело: чем важен удар по порту "Оля"мнение

12:07

Радостная весть для украинцев: популярный овощ резко упал в цене на 24%

12:04

Война в Украине может закончиться до Рождества, но есть одно условие - сенатор Грэм

11:54

В США умер звезда популярного медицинского сериала

Реклама
11:18

РФ и США предварительно достигли прекращения огня в воздухе - журналист The Economist

10:51

Зеленский поговорил с Трампом и назвал дату встречи с ним в США: все детали

10:49

Два важных населенных пункта снова под контролем ВСУ – 93 ОМБр "Холодный Яр"

10:34

Где три различия между бабушками: надо быть "гением головоломок", чтобы угадать

10:14

Как быстро очистить дерево от старой краски: какой способ работает лучше всего

09:32

Прямо во время переговоров в США: РФ коварно атаковала Украину дронами и ракетой

09:28

Трамп попал в тупик после встречи с Путиным: перед каким выбором он оказался

08:49

Готов ли Путин свернуть "СВО" после Аляски: в ISW дали неожиданный ответ

08:42

Овощи будут хрустящими три недели: как хранить свежие огурцы

08:19

"Жесткие последствия" откладываются: Трамп заявил, на какой шаг он не пойдет против РФ

08:10

Совместное шоу одного актера и одного преступникамнение

07:33

Жена Трампа передала Путину тайное письмо: что известно

06:55

Трамп не звонил Зеленскому после встречи с Путиным: в FT описали "странную ситуацию"

06:10

Удары дронами по Украине в августе: РФ накопила тысячи беспилотниковмнение

06:02

Откуда взялись славяне и что скрывает Кремль - факты, меняющие историюВидео

05:58

"Зеленский должен согласиться на сделку с РФ": Трамп сделал заявление после встречи с Путиным

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 16

04:35

Жизнь перевернется с ног на голову: один знак зодиака получит важное сообщение

04:00

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке с бабушкой с бананами за 27 сек

03:30

Муравьи исчезнут за неделю: самый лучший способ уничтожить насекомых в огородеВидео

Реклама
03:05

В 2025 году будет только одна Черная Луна: когда можно наблюдатьВидео

02:32

Убегают, как от огня: какие женщины отпугивают мужчин на свиданиях

02:24

Встреча Трампа и Путина закончились - что говорили об Украине и о чем договорились

02:07

"Достигнуто соглашение": что сказал Путин о войне в Украине после переговоров с Трампом

01:19

Встреча Путина и Трампа состоялась: о чем договорились

01:05

Все время корчился: появилось видео неадекватного поведения Путина на встрече с ТрампомВидео

00:58

Путин привез Трампу пачку документов по Украине - о чем в них говорится

00:44

Какой будет осень в Украине: климатолог удивил прогнозом на сентябрь

00:20

Армия США высадилась в России и воевала против Москвы - что скрывает КремльВидео

15 августа, пятница
23:39

Дотанцевалась: у Бритни Спирс спала одежда во время очередного видео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять