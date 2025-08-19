Укр
Кому судьба улыбается чаще всего: ТОП-4 знака, которым всегда везет в жизни

Даяна Швец
19 августа 2025, 18:36
Они обладают способностью оказываться в нужном месте в нужное время, легко открывая двери к новым перспективам.
Счастливчики по гороскопу / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Кто из представителей зодиака всегда в выигрыше
  • Почему Телец, Лев, Весы и Стрелец - счастливчики

Астрологи убеждены, что некоторые знаки зодиака имеют особую "защиту" от Вселенной, ведь удача буквально всегда шагает рядом с ними. Они притягивают выгодные возможности, финансовый успех и счастливые отношения, пишет Главред со ссылкой на Collective World.

Телец

Представители этого знака считаются настоящими "баловнями судьбы". В любви им тоже везет, случайные или ненастоящие отношения быстро исчезают, оставляя лишь крепкие и искренние чувства. Астрологи советуют Тельцам больше ценить себя, ведь именно это откроет путь к еще большей гармонии и благополучию.

видео дня

Лев

Рожденные под знаком Льва находятся под сильным влиянием Солнца, которое дарит им харизму, уверенность и магнетизм. Испытания не пугают Львов они видят в них шанс проявить силу и достичь успеха. Секрет их удачи в умении оставаться собой и сохранять внутреннюю аутентичность.

Весы

Люди этого знака излучают гармонию и легкость, поэтому жизнь часто подбрасывает им приятные сюрпризы. Чем больше они ценят радостные мгновения, тем щедрее Вселенная отвечает на их открытость. Астрологи советуют Весам и в дальнейшем распространять добро и позитив, именно это делает их настоящими счастливчиками.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Стрелец

Стрельцы - прирожденные авантюристы и оптимисты. Они открыты к новому и всегда уверены в своих силах, что буквально "притягивает" к ним удачу. Вселенная часто дарит им неожиданные бонусы и приятные возможности. Если представители этого знака научатся еще больше доверять своей интуиции, то смогут достичь феноменальных результатов.

Также астрологи объяснили, каких ТОП-3 знаков ждет масштабная перезагрузка.

Больше астрологических новостей:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

