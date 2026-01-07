Укр
Все позади: в 2026 году удача наконец-то улыбнется 5 знакам зодиака

Сергей Кущ
7 января 2026, 10:33
2026 год обещает стать переломным и по-настоящему счастливым для некоторых представителей зодиакального круга.
В 2026 году удача наконец-то улыбнется этим 5 знакам зодиака
В 2026 году удача наконец-то улыбнется этим 5 знакам зодиака / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Для Львов последние годы были нестабильными и эмоционально напряженными
  • Для Водолеев 2026 год станет временем заслуженного вознаграждения

Астрологи утверждают, что редкие астрологические переходы и благоприятные аспекты планет принесут удачу, новые возможности и долгожданное облегчение сразу пяти знакам Зодиака. Именно для них следующий год станет временем роста, любви и внутренней силы.

Лев

Для Львов последние годы были нестабильными и эмоционально напряженными, однако в 2026 году ситуация кардинально изменится. Уже в конце июня Юпитер — планета удачи, изобилия и расширения — войдет в знак Льва. Это сделает представителей знака более харизматичными, уверенными и притягательными, чем когда-либо за последние годы.Кроме того, переход кармических узлов поможет Львам избавиться от созависимых отношений и вернуть себе чувство личной силы и независимости. Удача будет сопутствовать как в личной жизни, так и в вопросах самореализации.

Рак

Для Раков 2026 год начнется с сильного энергетического подъема. Юпитер в первом доме усилит уверенность в себе, а соединение Венеры и Юпитера в июне сделает этот год особенно благоприятным для любви, гармонии и финансового роста.Астрологи отмечают, что Раки станут заметно привлекательнее, успешнее и спокойнее. Удача будет проявляться во всем — от романтических отношений до карьерных решений. Многие почувствуют, что жизнь наконец начинает складываться "как надо".

Стрелец

Для Стрельцов 2026 год станет возвращением к себе. Во второй половине года Юпитер перейдет в девятый дом — одно из самых сильных и комфортных положений для этой планеты. Поскольку Юпитер является управителем Стрельца, представители знака снова почувствуют уверенность, свободу и прилив жизненной энергии.Хотя начало года может быть неоднозначным, уже с весны ситуация начнет выравниваться, особенно в сфере отношений. Во второй половине 2026 года Стрельцов ждет рост, независимость и ощущение, что они снова на правильном пути.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Козерог

Для Козерогов удача начнет работать буквально с первых месяцев 2026 года. Юпитер в седьмом доме принесет успех в партнерствах, любви и деловых союзах. Это благоприятное время как для укрепления существующих отношений, так и для начала новых.Дополнительный заряд энергии даст скопление личных планет в знаке Козерога в начале года. Это поможет уверенно стартовать, добиться карьерного прогресса и заложить прочную основу для будущих достижений. Лето может стать особенно удачным периодом для романтических событий.

Водолей

Для Водолеев 2026 год станет временем заслуженного вознаграждения. Переход Сатурна в знак Овна принесет результаты долгой и упорной работы, проделанной в предыдущие годы. Хотя этот период потребует ответственности и честности с собой, он откроет новые перспективы.Затмения и влияние Юпитера активизируют сферу отношений, что приведет к неожиданным, но очень теплым изменениям в личной жизни. Водолеи почувствуют, что снова берут управление судьбой в свои руки, даже если для этого придется отказаться от лишнего и устаревшего.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

астролог гороскоп знаки зодиака
