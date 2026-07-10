Четырех знаков зодиака ждет переломный день: когда все кардинально изменится

Энергия Петуха делает китайских знаков зодиака более наблюдательными.

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Каких знаков зодиака ждут перемены в жизни / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Для кого начнется новый этап жизни

Каких знаков зодиака ждут положительные перемены

С 10 июля четыре китайских знака зодиака забудут о чувстве одиночества. Пятница - это Полный день с энергией Деревянного Петуха.

Астрологи отмечают, что в китайском гороскопе дерево символизирует новое путешествие, поэтому в этот день закрывается одна глава жизни и начинается другая, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

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У кого скоро начнется новый этап жизни

Тигр

Вы не из тех, кто любит просить кого-то вернуть долг, но финансовая нагрузка, которую вы почувствуете, заставит вас это сделать. Вы можете пойти на это ради дружбы. Именно после этого одиночество, которое вы испытывали, исчезнет, и все наладится. Вы наконец-то сможете счастливо двигаться дальше.

Кролик

Вы любите своих друзей, и вам иногда бывает одиноко, когда вы не можете провести с ними время. Поэтому 10 июля вы решите пригласить людей к себе домой. Именно качественно проведенное время - это ваш язык любви. Поэтому смело налаживайте связи с новыми людьми.

Лошадь

Пусть это покажется мелочью, но небольшая игра с друзьями - это именно та социальная связь, которая вам нужна. Как только вы это сделаете, перед вами словно вновь откроется новый мир. Вы больше не будете чувствовать себя одинокими.

Петух

Небольшой поездки в продуктовый магазин или прогулки по парку вам будет достаточно, чтобы выйти из депрессии одиночества. Вы давно не делали ничего веселого, поэтому решите взять дело в свои руки и попробовать что-то, чего давно не делали. К концу дня вы будете чувствовать себя гораздо лучше.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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