Четырем знакам зодиака не повезет в октябре: гороскоп от Влада Росса

Астролог советует Овнам в октябре держать себя в руках, а Весам - найти время, чтобы наладить личную жизнь.

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Читайте гороскоп на октябрь 2023 от Влада Росса / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Be Inspired)

В октябре 2023 года представителям четырех знаков зодиака стоит быть осторожнее, иначе не миновать беды и неудач.

Известный астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь-2023 года, в котором, в частности, рассказал, для каких знаков зодиака этот месяц будет настоящим испытанием.

Овен

В октябре 2023 года неугомонному Овну предстоит довольно активная деятельность. Солнечное затмение будет в оппозиции к этому знаку, поэтому месяц обещает быть сложным. Главное в этом месяце для Овна - не обидеть ненароком кого-то из окружающих, иначе судов и следствий не избежать.

Благоприятные дни для Овна в октябре 2023 года: 5, 11, 14, 15, 30.

Неблагоприятные дни для Овна в октябре: 8, 9, 16, 17, 20, 21.

Личная жизнь. В октябре-2023 в семейной жизни Овна ждут сложности. Если вторая половинка Овна перегружена работой, и он начинает страдать от недостатка внимания, следует немного умерить свой пыл. Вообще, звёздная обстановка в первой половине месяца будет провоцировать Овна на конфликты, особенно вблизи 8-10 октября - в эти дни он может навсегда разругаться с близким человеком и развестись. Во второй половине октября дома у Овна также будет не особо спокойно: в своём стремлении показать, кто в доме хозяин, люди будут способны перейти любые границы. Овну важно держать себя в руках, иначе лодка под названием "семейная жизнь" может дать течь.

На протяжении последней недели месяца возможны бессмысленные знаки внимания со стороны коллег. Впрочем, в этом не будет ничего удивительного, ведь от Овна будет исходить энергия такой силы, что мало кто сможет устоять. Особенно благоприятны для Овна романы на работе.

Карьера и финансы. Октябрь-2023 в плане карьеры и финансов для Овна благоприятен, с одной стороны, для завязывания и укрепления партнёрских отношений, причём кармических, но с другой – эти взаимоотношения могут рушиться.

Время благоприятно для старта проектов, заключения договоров и просто удачной работы, особенно когда Меркурий войдёт в знак Весы 12 октября. Это отличный период для развития бизнеса, его реорганизации, заключения договоров об аренде помещения.Если Овен работает по найму, пришло время обратить на себя внимание руководства. Смело можно обращаться с просьбой повысить зарплату или сделать рабочий график более удобным.

Здоровье. Первая неделя октября 2023 года будет благоприятна для прохождения Овном планового медицинского осмотра. В середине месяца наиболее проблемной зоной для Овна может стать желудок и тонкий кишечник, поэтому следует придерживаться щадящей диеты. Поскольку иммунитет Овна в октябре будет ослаблен, существует опасность разного рода респираторных заболеваний, в том числе коронавируса. Следует одеваться теплее и избегать сквозняков, пропить курс витаминов и чаще есть лимоны и клюкву. Конец месяца – благоприятный период для приобретения годового абонемента в тренажёрный зал, фитнес-клуб или бассейн. Физические упражнения, пробежка или ходьба по утрам помогут Овну сбросить эмоциональное напряжение и агрессию, которые точно появятся в этом месяце.

Рак

Октябрь 2023 года для Рака будет сложным месяцем, поскольку солнечное затмение будет в квадрате к этому знаку зодиака. В центре внимания окажутся дом, семья, недвижимость, родственники и близкие. Раку захочется быть рядом с родными людьми во время осеннего ненастья и депрессии. А депрессия вполне вероятна, потому что на работе всё может идти из рук вон плохо.

Благоприятные дни октября 2023 года для Рака: 3, 6, 11, 20, 25.

Неблагоприятные дни октября для Рака: 1, 9, 15, 16, 23.

Карьера. В первой половине октября на работе у Рака особых проблем не ожидается, всё будет идти своим чередом. Ответственных решений в это время принимать, скорее всего, не придётся, поэтому будет возможность заняться повседневными делами или вернуться к тем, которые были отложены на неопределённый срок. Этим могут воспользоваться конкуренты или открытые враги, которые начнут наступать Раку на пятки либо провоцировать открытый конфликт.

Деньги. Финансовую ситуацию октября для Рака можно назвать стабильной. Следует тратить деньги на укрепление здоровья. А вот совершать незапланированные покупки звёзды не советуют, тем более, Венера зашла в рачительный знак зодиака Девы, потому каждую копейку нужно будет экономить.

Личная жизнь. Весь октябрь-2023 Рак посвятит домашним делам и личной жизни. Гармония, понимание, спокойствие – это верные спутники Рака в октябре.Звёзды рекомендуют в октябре задуматься о приобретении недвижимости, выбрать хорошего риелтора, подумать об ипотеке.Здоровье. Энергетический фон и состояние здоровья Рака в октябре 2023 года не вызывают опасений. Однако Раку следует помнить, что излишняя эмоциональность и стресс – это открытая дверь для всех болезней, особенно 27-29 октября, вблизи лунного затмения, когда можно даже загреметь в больницу. Не будет лишним в этом месяце визит к дерматологу и нутрициологу. Диеты в октябре нежелательны, как и новые непривычные косметические процедуры.

Смотрите видео гороскопа на октябрь 2023 года для всех знаков зодиака от астролога Влада Росса:

Весы

Для Весов октябрь 2023 года обещает быть довольно сложным периодом, поскольку именно в этом знаке зодиака произойдёт затмение. С другой стороны, из-за затмения месяц будет довольно активным, насыщенным и переломным. И только от самих Весов будет зависеть, сломает судьба их или они её. Вероятнее всего, представителям знака захочется обновления одной или нескольких сфер жизни: карьеры, личной жизни или финансов. Но следует помнить, что для получения нового необходимо освободить место от старого, пожертвовать чем-то имеющимся.

Девиз октября для Весов – жертвовать чем-то ненужным, чтобы добиться желаемого.

Благоприятные дни для Весов в октябре 2023 года: 7, 10, 13, 20, 24.

Неблагоприятные дни для Весов в октябре: 8, 15, 16, 19, 30.

Карьера. В октябре 2023-го Весам нужно стараться по максимуму использовать шансы, которые будет подбрасывать им судьба. Для этого у них будут силы, энергия, поддержка звёзд. Грядут кардинальные изменения в работе и деятельности: они могут как поднять представителей знака в гору, так и резко опустить.

Деньги. Весам в октябре 2023-го нужно стараться не поддаваться на уловки продавцов, так как незапланированные покупки принесут разочарование, так как окажутся глупыми и ненужными. Поскольку Венера находится в 12-м доме, Весы могут что-то приобрести, а потом жалеть об этом всю свою жизнь. Поэтому от крупных покупок лучше отказаться в этом месяце.

Личная жизнь. В первой половине октября 2023 года семейная жизнь может показаться Весам довольно скучной и однообразной. Отношениям понадобится новый импульс, потому важно найти время, чтобы устроить романтическое свидание или отправиться в небольшое путешествие.

Весам, которые пока только ищут свою пару, судьба в октябре этого года даст немало возможностей завести перспективное знакомство, закрутить роман, который будет способен привести к дверям ЗАГСа. Так что личная жизнь одиноких Весов в октябре может преобразиться. Особенно велика вероятность встретить вторую половинку вблизи 14 октября, вблизи солнечного затмения. Встреченный в это время человек может стать судьбой и остаться с Весами до конца жизни.

Здоровье. Октябрь 2023 года будет благоприятным временем для тех Весов, которые стремятся похудеть. Благоприятно садиться на диету. Не нужно искать экзотические диеты – достаточно просто исключить продукты с большим количеством углеводов и обильные ужины. Лишние килограммы будут уходить, особенно если Весы будут совершать утренние пробежки. Во второй половине месяца следует уделить внимание уходу за кожей: необходимо подготовиться к более суровым погодным условиям, подобрать с косметику, которая не будет вызывать аллергию и в достаточной мере будет питать и защищать кожу.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Козерог

Козерог в октябре 2023 года будет находиться в жёстком квадрате к солнечному затмению, поэтому для него месяц обещает быть сложным и пройдёт под знаком "минус". Октябрь для Козерога будет довольно активным месяцем, на спокойную жизнь он может даже не рассчитывать. Перед ним встанут задачи, с которыми раньше он не сталкивался, причём они могут быть настолько сложными, что Козерог может сам отказаться от дальнейшего продвижения в карьере и уволиться.

Благоприятные дни в октябре 2023 года для Козерога: 6, 11, 17, 25, 27.

Неблагоприятные дни октября для Козерога: 9, 15, 18, 23, 30.

Карьера. Звёзды в октябре создадут благоприятные аспекты, если Козерог чувствует себя пробивным и будет сам прокладывать путь к своему успеху. Если творческая сущность Козерога будет рваться наружу, и если его работа связана с наукой, рекламой, путешествиями, творчеством, шоу-бизнесом, то представителей знака ждёт успех. Концертная деятельность, ювелирка, всё, что касается красоты и эстетики, дизайн – всё это будет складываться благоприятно.

В этот период жизни Козерога будут решаться вопросы, связанные с профессиональной деятельностью. Он сможет проявить такие качества, как смелость, общительность, бесстрашие.

Деньги. Если Козерог возьмёт бразды правления в свои руки, финансовая ситуация улучшится и стабилизируется в конце октября. В начале месяца есть опасность краха и низвержения, поэтому нужно быть осторожнее, особенно в период оппозиции Сатурна, который управляет Козерогом, и Венеры, отвечающей за деловое партнёрство, то есть 8-11 октября. Совершив грубую ошибку в это время, можно нарваться на разрушение деловых партнёрских отношений и даже обанкротиться, если в это время Козерог подпишет важные финансовые бумаги или сделает большие инвестиции. Козерогу в этом месяце ни в коем случае нельзя рисковать, особенно 5-15 октября, когда Венера соединится с Чёрной Луной в знаке Девы.

Личная жизнь. В октябре-2023 Козерогу важно сохранить покой в семье. Возвращаясь домой, все неприятности нужно оставлять на работе, ни в коем случае нельзя проявлять раздражение в семье, иначе проблем не избежать. В этом месяце возможны трудности.

С другой стороны, Козерогу не следует брать на себя все бытовые заботы и хлопоты – лучше распределить обязанности между всеми членами семьи. Лучше в октябре немного отстраниться от всех домашних дел.Козероги, которые мечтают встретить свою любовь, должны приготовиться в этом месяце, поскольку интерес к ним со стороны противоположного пола будет обеспечен. Можно найти вторую половинку за границей. Брак с иностранцем весьма благоприятен в это время. Звёзды говорят, что роман, начавшийся в этом месяце, имеет все шансы перерасти в гармоничный союз, довольно прагматичный. Ведь именно Козерог всегда стремится вступить в брак с богатым человеком.

Здоровье. В октябре 2023 года Козерогу необходимо сделать всё возможное для поднятия тонуса, иначе на него может нахлынуть депрессия. Задачи, стоящие перед Козерогом, весьма серьёзны, поэтому нужно постараться, чтобы здоровье не подвело. Снять нервное напряжение помогут йога и массаж. Главное – устоять при встрече с вирусной инфекцией. Самое время пропить курс витаминов и восстановить душевное равновесие, иначе переутомление или срыв на работе может полностью обесточить Козерога, и он может попасть в больницу. Также нужно беречь глаза и сходить к офтальмологу.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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